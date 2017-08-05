Почему некоторые люди не испытывают счастья

Испытывая счастье, человек становится на 12% продуктивнее, поэтому такие люди могут мыслить быстрее и творчески решать проблемы.

Психологи из Стэнфордского университета рассказали, что нужно делать человеку, чтобы быть счастливым. Они провели исследование и пришли к выводу, что те люди, которые постоянно думают о прошлом или беспокоятся о будущем, не могут почувствовать себя счастливыми, пишут американские СМИ.

По мнению психологов, некоторые теории о счастье помогают лишь на короткий срок. После этого надежды стать счастливым становятся все призрачнее.

Человеческий мозг склонен блуждать во время бодрствования, когда пытается проанализировать прошлое и представляет будущее. А постоянный стресс, в свою очередь, плохо влияет на здоровье, память и внимание.

Эксперты полагают, что те, кто умеет сосредотачиваться на настоящем моменте, могут отбросить балласт, который делает их несчастными. Испытывая счастье, человек становится на 12% продуктивнее, поэтому такие люди могут мыслить быстрее и творчески решать проблемы.

Психологи отмечают, что наибольшее счастье люди испытывают, если умеют оставаться в настоящем. В таком случае человеческий мозг учится творчески подходить к решению проблем и быстрее мыслить. Таким образом, человек испытывает положительные эмоции и становится более устойчивым к стрессу.