Есть мороженое в жару — опасно!

05.08.17 20:30Сколько просмотров этой статьи87Сколько комментариев этой статьи0

Сейчас, в период «волны жары», продажи мороженого взлетели до небес – но специалисты считают, что в жару лучше отказаться от употребления мороженого, так как желание спастись с его помощью от духоты может привести к неприятным последствиям.

Впрочем, употребление мороженого в жару может и отрицательно сказаться на здоровье.

Данное предположение было выдвинуто учёными Кёльнского университета (Кёльн, земля Северный Рейн-Вестфалия, Федеративная Республика Германия). Они провели исследование, по результатам которого стало ясно, что употребление мороженого в жаркую пору года может стать причиной ухудшения самочувствия. В зоне риска оказались люди, страдающие мигренью. Утверждается, что из-за охлаждающего лакомства приступы головной боли могут обостриться.

Также медицинские сотрудники в Германии предостерегли своих соотечественников от злоупотребления мороженым летом. Как они заявили, в условиях повышенной температуры резкое охлаждение мороженым дыхательных путей способствует активизации бактерий и вирусов, прописавшихся в носоглотке. Лакомство может негативно влиять и на работу нервной системы – из-за резкого охлаждения раздражается нёбная артерия, отвечающая за передачу импульсов по нервным окончаниям в головной мозг.

Данные обострения и ухудшения состояния организма могут привести к дискомфорту, который, в свою очередь, может стать причиной возникновения того или иного заболевания. Тогда у родственников больного появится возможность применить на практике знаменитую фразу попугая Кеши: «Нашёл когда болеть, зимы ему мало».

Остаётся надеяться, что результаты исследований немецких специалистов окажутся всё же не такими удручающими.

Похожие новости

28.06.17 21:00В Україну йде справжня спека: в четвер буде до +34 градусів - синоптик

27.06.17 13:45В Николаевской области и Николаеве ожидаются грозы и дожди

09.06.17 09:34В Киеве ночная жара побила рекорд 1881 года

29.05.17 11:00С 1 июня при температуре выше 28°C грузовики смогут ездить по Николаеву только ночью

03.04.17 14:14В Украину пришла летняя погода

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Суббота, 05.08.2017

Закругление верхнее-левое

21:00В Харькове автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, есть погибший

20:50В Киеве мужчина зарезал родителей и двух сестер

20:30Есть мороженое в жару — опасно!

20:10Почему некоторые люди не испытывают счастья

19:50Запуск аэропорта в Николаеве может угрожать развитию херсонского аэропорта

19:30У берегов США появилась гигантская мертвая зона

19:10В Киеве мужчина подорвал себя гранатой

18:50В Николаеве заминировали «Рыбачий стан»

18:30У николаевца изъяли 21 куст конопли

18:10ТОП-5 знаменитостей с серьезными психическими расстройствами

17:50Вся правда про растворимый цикорий: польза и вред

17:30Экс-нардеп Ирина Бережная погибла в ДТП

17:10В Николаеве трамвай сбил пожилого пешехода

16:50В Николаеве произошло тройное ДТП

16:30Принц Филипп провел свое последнее официальное мероприятие перед выходом на пенсию

16:10Украина выдаст США подозреваемого в мошенничестве

15:50Порошенко: «На военную авиацию потратим миллиард»

15:32ООН: В Конго за три месяца убили сотни людей

15:12Николаевские прокуроры перечислят свой однодневный заработок на нужды спецподразделения «Святой Николай»

14:44Николаевская область в зоне чрезвычайного риска

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

23.07.17 08:013480

Бойовики за добу 18 разів обстрілювали позиції сил АТО

23.07.17 08:163540

Добыча газа в Украине в первом полугодии 2017 года выросла на 3%

23.07.17 08:293070

Учебные заведения будут принимать участие в пилотных проектах

23.07.17 08:453210

Страшные кадры: призрак женщины в белом зафиксировали на камеру

Самые читаемые

23.07.17 20:0012970

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

29.07.17 10:358680

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

23.07.17 17:208430

Жуткие и абсолютно нелепые методы лечения в истории медицины

23.07.17 18:226990

Опасности сменного графика: почему работать ночью вредно и как это влияет на организм

 Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама