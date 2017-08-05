Есть мороженое в жару — опасно!

Сейчас, в период «волны жары», продажи мороженого взлетели до небес – но специалисты считают, что в жару лучше отказаться от употребления мороженого, так как желание спастись с его помощью от духоты может привести к неприятным последствиям.

Впрочем, употребление мороженого в жару может и отрицательно сказаться на здоровье.

Данное предположение было выдвинуто учёными Кёльнского университета (Кёльн, земля Северный Рейн-Вестфалия, Федеративная Республика Германия). Они провели исследование, по результатам которого стало ясно, что употребление мороженого в жаркую пору года может стать причиной ухудшения самочувствия. В зоне риска оказались люди, страдающие мигренью. Утверждается, что из-за охлаждающего лакомства приступы головной боли могут обостриться.

Также медицинские сотрудники в Германии предостерегли своих соотечественников от злоупотребления мороженым летом. Как они заявили, в условиях повышенной температуры резкое охлаждение мороженым дыхательных путей способствует активизации бактерий и вирусов, прописавшихся в носоглотке. Лакомство может негативно влиять и на работу нервной системы – из-за резкого охлаждения раздражается нёбная артерия, отвечающая за передачу импульсов по нервным окончаниям в головной мозг.

Данные обострения и ухудшения состояния организма могут привести к дискомфорту, который, в свою очередь, может стать причиной возникновения того или иного заболевания. Тогда у родственников больного появится возможность применить на практике знаменитую фразу попугая Кеши: «Нашёл когда болеть, зимы ему мало».

Остаётся надеяться, что результаты исследований немецких специалистов окажутся всё же не такими удручающими.