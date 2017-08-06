Депрессия толкает подростков на преступления – ученые

06.08.17 13:40Сколько просмотров этой статьи87Сколько комментариев этой статьи0

Тот фак, что подростки с депрессией чаще совершали преступления, установили ученые из Оксфордского университета.

Так, судимости имели около 7% добровольцев из Финляндии, страдавших от депрессии в подростковом возрасте, и 3,6% представителей общей популяции.

Специалисты изучали связь между депрессией и насилием в более позднем возрасте. Ученые проанализировали данные исследований, проведенных в Нидерландах, Великобритании и Финляндии.

Исследователи обнаружили: 7,1% лиц с депрессией из Финляндии были осуждены за одно или несколько насильственных преступлений по сравнению с 3,6% в общей популяции.

Исследования, проведенные в Великобритании и Нидерландах, также показали, что существовала тесная связь между выраженными симптомами депрессии и насилием в будущем. По мнению специалистов, дело может быть в импульсивности, враждебности и проблемах с саморегуляцией.

Стоит напомнить, что ученые-психологи из Нью-Йорка установили положительную сторону депрессивного состояния людей. О результатах исследования написала газета New York Post. Согласно исследованию нью-йоркских ученых, люди, склонные к депрессии, чаще заключают удачный и надежный брак. То есть, депрессия в некоторых случаях помогает людям достичь гармонии в личной жизни.

Сообщается, что в ходе исследования ученые проанализировали показатели здоровья и материального состояния у 3 000 семейных пар. Оказалось, что склонные к депрессивным состояниям люди, чаще обретают «плюсы», вступая в официальный брак.

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