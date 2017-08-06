Відтепер нерви лікуватимуть... павутинням

06.08.17 20:00Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

Австрійські вчені розробили методику зрощування пошкоджених нервів за допомогою павутини: нервова тканина спирається на неї, як рослини на каркас.

Спосіб успішно випробуваний на тваринах і, можливо, пише aspekty.net.

Відкриття вчених Віденського медичного університету в перспективі дозволяє лікувати розрив нервів більше п'яти сантиметрів в довжину. Раніше вже були відомі методики відновлення розриву нервів, але на ділянках не більше ніж чотири сантиметри.

Австрійські фахівці з'ясували, що допомогти в лікуванні серйозніших розривів може павутина золотого павука-кругопряда з Танзанії. Крім міцності і еластичності, його павутина має ще й антибактеріальними властивостями.

При дослідах на тваринах таким чином вдалося відновити шестисантиметровий розрив нерва протягом дев'яти місяців, самі нитки павутини розщепилися організмом без побічних ефектів. “Нервові волокна використовують шовк, щоб рости по цій лінії з метою возз'єднання з іншим кінцем нерва. Шовк забезпечує клітинам хороше зчеплення, підтримує клітинне рух і стимулює їх поділ“, -- зазначають автори дослідження.

Надалі технологію випробують в лікуванні людей, причому не тільки для відновлення нервів, але і для лікування травм зв'язок і глибоких опіків.

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