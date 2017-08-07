Уснуть за 60 секунд. Ученые узнали новый способ борьбы с бессонницей

Американские ученые из Гарвардского университета рассказали, как справиться с бессонницей.

Исследователи порекомендовали применять специальное упражнение "4-7-8", которое, по их словам, поможет уснуть всего за 1 минуту. Об этом пишет Medikforum.ru.

В частности, для быстрого снятия напряжения медики посоветовали освоить отдельную технику дыхания.

"Нужно на протяжении четырех секунд вдыхать воздух через нос, а затем задержать дыхание на семь секунд. После этого следует дышать с помощью рта на протяжении восьми секунд. Так нужно повторять, пока не захочется спать", – рассказали ученые о том, как нужно дышать для быстрого засыпания.

По их словам, подобный метод использовался индийскими йогами в процессе медитации. Эксперты подчеркивают: дыхание в соответствии с вышеописанным ритмом способно успокоить нервную систему человека за короткое время.

Данное дыхательное упражнение они порекомендовали применять не только для улучшения процесса засыпания ночью, но и для снятия стресса, избавления от неприятных эмоций.