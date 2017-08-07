Ученые назвали, какая черта часто является причиной самоубийства

Стремление к совершенству может заставить кого-то совершить самоубийство из-за того, что человек винит себя в том, что существует разрыв между реальной жизнью и его собственными ожиданиями.

Самоубийство — сложное явление, и его причиной редко можно назвать один фактор. Однако индивидуальные черты могут играть значительную роль, в том числе перфекционизм. Об этом говорят результаты нового исследования, сообщает The Independent.

Перфекционизм можно охарактеризовать как завышенные требования от своей деятельности, которые сопровождаются чрезмерно критическими оценками своего поведения. Перфекционизм сопровождается чувством бесполезности, установлением недостижимых целей, проявлением большего внимания к точности и аккуратности.

Исследователи из Университета Западного Онтарио провели собеседование с друзьями и семьями людей, совершивших самоубийство, и обнаружили, что 56% умерших пытались под внешним давлением «быть совершенными».

Аналогичным образом, исследования, проведенные в 2013 году, показали, что 68% подростков, совершивших самоубийство, выражали высокие требования и ожидания, которые являются общими характеристиками перфекционизма.

Уточняется, что стремление к совершенству может заставить кого-то совершить самоубийство из-за того, что человек винит себя в том, что существует разрыв между реальной жизнью и его собственными ожиданиями.

Перфекционисты никогда полностью не удовлетворены своими достижениями и регулярно испытывая разочарование после завершения выполнения задачи, так как по их мнению, «могли бы сделать лучше».