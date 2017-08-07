Сахарозаменители: виды, сравнение, польза, вред

07.08.17 20:30Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Ни один прием пищи не обходится без ложечки-другой сахара, добавленной в чай, кофе или выпечку. Но привычное – не значит полезное или безопасное!

Сравниваем с обычным сахаром

Обычный сахар сам по себе не представляет опасности, а вот его количество имеет значение. Проконтролировать, сколько именно сахара мы потребляем в сутки, сложно. Это связано с тем, что сахар содержится и в пище тоже. Об этом не стоит забывать, когда высчитываете ежедневную допустимую дозу. Превышение максимального рациона приводит к избыточному весу, истончению и хрупкости сосудов, перегруженности поджелудочной железы, метеоризму и расстройству желудка. Все эти процессы запускаются в связи с повышением глюкозы в плазме крови.

Основное отличие сахарозаменителя от натурального продукта — отсутствие энергетической ценности для организма человека. Сахарозаменители – искусственно созданный некалорийный химический продукт, придающий сладкий вкус. Натуральный сахар получают из тростника и свеклы. В его состав входят углеводы, которые и отражаются на калорийности продукта.

Употребление сахарозаменителей

Люди заменяют сахар пищевой добавкой для того, чтобы иметь возможность «обмануть» свой организм. Добавляя сахарозаменитель вместо натурального продукта, вы снижаете калорийность пищи, но в тоже время не удовлетворяете потребность организма в глюкозе. Вы чувствуете сладкий вкус, но желание съесть еще что-нибудь сладенькое не исчезает. Поэтому лучше и полезнее научится контролировать количество сахара в продуктах, участвующих в рационе. Главное не превышать норму, удовлетворяющую потребность организма.

Какой лучший сахарозаменитель при диабете?

Основная причина всех осложнений сахарного диабета – высокий уровень глюкозы в крови. Это происходит из-за недостаточного его контроля и неправильного рациона. Подсластители, не влияя на обмен углеводов, позволяют частично решить эту проблему. Раньше при диабете активно использовались натуральные добавки. Сейчас предпочтение отдается синтетическим. Они препятствуют ожирению – частому спутнику сахарного диабета.

Польза и вред сахарозаменителей

Продукты распада этого химического вещества очень плохо выводится из межклеточного пространства организма, что значительно затрудняет обмен веществ. Поэтому нужно быть очень аккуратными, если вы все же решитесь заменить натуральный сахар. Похудеть, употребляя пищевые добавки, вы сможете только в том случае, если будете жестко контролировать остальное содержание сахара в съеденных вами продуктах. Если будете есть десерт и запивать его чаем с сахарозаменителем – не похудеете.

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