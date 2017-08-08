Минздрав оплатит лечение за рубежом для 47 людей

С этой целью было выделено 186 млн гривен.

Министерство здравоохранения Украины получило от Министерства финансов Украины согласование изменений в Паспорт бюджетной программы Лечение граждан Украины за рубежом о выделении денег для лечения за рубежом 47 пациентов. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Отмечается, что на это Минфин выделил дополнительных 186 млн гривен. В Минздраве сообщили, что уже проинформировали зарубежные клиники о гарантиях оплаты за лечение.

После рассмотрения дела и принятия положительного решения письма с этой информацией были зарегистрированы и предоставлены родным пациентов, чтобы они ехали на лечение, не дожидаясь перевода средств на счета клиник.