26.07.17 14:493030
Названы ТОП-10 продуктов для улучшения памяти
|09.08.17 14:10
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Ученые опубликовали ТОП-10 продуктов, повышающих активность головного мозга и улучшающих память. Материалы исследования опубликованы в тематическом издании.
Ученые опубликовали ТОП-10 продуктов, повышающих активность головного мозга и улучшающих память. Материалы исследования опубликованы в тематическом издании.
1.Обогащенные витаминами В4 и К, брокколи улучшают память, как интеллектуальные игры.
2.Предотвращают потерю памяти свежие ягоды: клубника, черника, клюква.
3.Для здоровья мозга необходимо употреблять, выросшую в естественное среде, рыбу: лосось, тунец, сардины, сельдь.
4.Источником Омега-3 могут послужить грецкие орехи, тыква, семена чиа, льна.
5.Крупа киноа, богатая фолиевой кислотой, цинком, железом, ускорит процесс усвоения информации.
6.Для мозга полезен сырой лук.
7.Улучшает реакцию и память кофе, употребляемый в умеренных количествах.
8.Избежать развития заболеваний мозга поможет бульон, сваренный из говяжьих костей.
9.Благотворное влияние на мозг оказывают сухие травы и специи, например, розмарин и куркума.
10.Нормализует давление и кровообращение темный шоколад.