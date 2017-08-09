Названы ТОП-10 продуктов для улучшения памяти Ученые опубликовали ТОП-10 продуктов, повышающих активность головного мозга и улучшающих память. Материалы исследования опубликованы в тематическом издании. 1.Обогащенные витаминами В4 и К, брокколи улучшают память, как интеллектуальные игры. 2.Предотвращают потерю памяти свежие ягоды: клубника, черника, клюква. 3.Для здоровья мозга необходимо употреблять, выросшую в естественное среде, рыбу: лосось, тунец, сардины, сельдь. 4.Источником Омега-3 могут послужить грецкие орехи, тыква, семена чиа, льна. 5.Крупа киноа, богатая фолиевой кислотой, цинком, железом, ускорит процесс усвоения информации. 6.Для мозга полезен сырой лук. 7.Улучшает реакцию и память кофе, употребляемый в умеренных количествах. 8.Избежать развития заболеваний мозга поможет бульон, сваренный из говяжьих костей. 9.Благотворное влияние на мозг оказывают сухие травы и специи, например, розмарин и куркума. 10.Нормализует давление и кровообращение темный шоколад. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама