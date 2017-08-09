Названы ТОП-10 продуктов для улучшения памяти

09.08.17 14:10Сколько просмотров этой статьи29Сколько комментариев этой статьи0

Ученые опубликовали ТОП-10 продуктов, повышающих активность головного мозга и улучшающих память. Материалы исследования опубликованы в тематическом издании.

1.Обогащенные витаминами В4 и К, брокколи улучшают память, как интеллектуальные игры.

2.Предотвращают потерю памяти свежие ягоды: клубника, черника, клюква.

3.Для здоровья мозга необходимо употреблять, выросшую в естественное среде, рыбу: лосось, тунец, сардины, сельдь.

4.Источником Омега-3 могут послужить грецкие орехи, тыква, семена чиа, льна.

5.Крупа киноа, богатая фолиевой кислотой, цинком, железом, ускорит процесс усвоения информации.

6.Для мозга полезен сырой лук.

7.Улучшает реакцию и память кофе, употребляемый в умеренных количествах.

8.Избежать развития заболеваний мозга поможет бульон, сваренный из говяжьих костей.

9.Благотворное влияние на мозг оказывают сухие травы и специи, например, розмарин и куркума.

10.Нормализует давление и кровообращение темный шоколад.

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