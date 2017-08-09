Центр реабилитации приглашает на оздоровление

Южноукраинск. С 1 сентября текущего года отделение социальной реабилитации детей-инвалидов «Территориальный центр социального обслуживания Южноукраинска» приглашает детей с особенными потребностями и детей в возрасте до двух лет, которые принадлежат к группе риска получения инвалидности.

Об этом сообщает «Барометр Южноукраинска».

В отделении работают опытные специалисты, а именно: учитель-реабилитолог, учитель-логопед, практический психолог, специалист по физической реабилитации, которые оказывают услуги бесплатно.

«Команда специалистов проводит психолого-логопедическую диагностику, групповые и индивидуальные педагогические коррекционно-развивающие занятия, занятия по лечебной физкультуре, сенсорной интеграции, логопедии, социально-бытовой, пространственной ориентации, развитию коммуникативной деятельности, проявляют свое беспокойство и чуткость», - отмечается в сообщении.