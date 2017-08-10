В США произошло массовое отравление фруктами из Мексики

Уже зафиксировано более 100 случаев, один человек скончался.

В 16 штатах США более сотни людей отравились папайей, привезенной из Мексики. Заболели более 100 человек, 35 госпитализировали, один человек в штате Нью-Йорк умер. В фруктах обнаружены бактерии сальмонеллы.

"Американский центр по контролю заболеваний (CDC) сообщает, что Maradol папайя, которую импортируют из Мексики, является "вероятным возбудителем", – говорится в сообщении.

Там считают, что распространение зараженных фруктов началось с одной фермы в Кампече в Мексике, которая продает папайю в США под торговыми марками Caribena, Cavi и Valery. Из-за эпидемии партии этих брендов будут изъяты из продажи.

Но CDC настаивает и призывает общественность и рестораны отказаться от любых папай Maradol из Мексики на период расследования.

"Если вы сомневаетесь, не ешьте, не продавайте, не подавайте их к столу, а выбросьте", – сообщили в CDC.

Отравления произошли в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Делавер, Айова, Кентукки, Луизиана, Мериленд, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Северная Каролина, Оклахома, Пенсильвания, Виргиния и Висконсин.

Отметим, что риск заражения сальмонеллой, как правило, связан с животными и такими продуктами как, например яйца, молоко и мясо. Но фрукты и овощи также могут быть возбудителями, если выращиваются на фермах, где животные могут с ними контактировать.