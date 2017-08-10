Стало известно, в каких овощах и фруктах содержится больше всего пестицидов

10.08.17 20:39Сколько просмотров этой статьи97Сколько комментариев этой статьи0

Американские ученые провели исследование, по результатам которого сделали выводы, в каких овощах и фруктах содержится больше всего пестицидов.

Исследователи установили, что из-за большого содержания пестицидов, некоторые овощи и фрукты могут быль вредными для человеческого здоровья. Так, к примеру, особо насторожила ученых клубника. Оказалось, что эта ягода может содержать в своем составе до 70% пестицидов. А это точно не на пользу организму человека.

Эксперты советуют сократить употребление персиков, винограда, груш, сельдерея, малины, земляники, бобовых и грибов. Именно в этих фруктах и овощах содержится обычно больше всего пестицидов. А вот наиболее безопасными в этом плане являются авокадо и кабачки. Их можно употреблять в неограниченных количествах, так как содержание вредного вещества обнаружили только в 1% плодов.

Как известно, пестициды используют в сельском хозяйстве. Эти химические вещества помогают фермерам бороться с вредителями и заболеваниями растений. Однако, пестициды могут собираться и в плодах, иногда в очень больших количествах. При употреблении овощей и фруктов с высокой концентрацией пестицидов страдает человеческое здоровье.

Специалисты говорят, что эти вещества нарушают работу нервной системы, обмен веществ, а также могут провоцировать развитие бесплодия и раковых заболеваний. Особо опасно употреблять плоды с пестицидами беременным женщинам.

Конечно, с развитием науки и технологий пестициды становятся менее вредными, однако следует быть осторожными и по возможности ограничивать в рационе употребление таких фруктов и овощей. А лучше всего покупать экологически чистые продукты.

Похожие новости

09.08.17 14:10Названы ТОП-10 продуктов для улучшения памяти

16.07.17 20:36Список суперпродуктов, которые улучшат качество кожи и отсрочат старение

01.07.17 12:40ТОП-5 продуктов, которые избавляют от прыщей

22.04.17 14:20Пять мифов о жирах, в которые пора перестать верить

23.03.17 17:25Эти продукты «богаты» на пестициды

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Четверг, 10.08.2017

Закругление верхнее-левое

21:00Миколаївським жінкам пояснили правила виходу на пенсію

20:39Стало известно, в каких овощах и фруктах содержится больше всего пестицидов

20:20В Одесской области четверо с гранатой угнали автомобиль у полицейских

20:00Безвиз в действии: украинку сняли с рейса из-за билета в один конец

19:44В Киеве скоропостижно скончался известный художник

19:15За хищения задержаны пять чиновников Минобороны

19:00iPhone 8 показали на "живом" видео

18:49В центре Николаева 52-летний мужчина пытался изнасиловать девушку

18:25Новый удар по кошельку: в Украине подорожали мясо, медикаменты и транспорт

18:10Министр социальной политики заявил, что украинцы много едят

17:50На Николаевщине пожарная опасность достигла 5 класса

17:36В Николаеве появится возможность электронного билета в общественном транспорте

17:23В Николаеве шмормовое предупреждение

17:13ВНО: почти 300 абитуриентов набрали высший балл

16:41Саакашвили потратил на содержание массажистки 50 тысяч бюджетных долларов

16:20За день в Николаеве граждане самостоятельно задержали двух вероятных грабителей

16:00На берег Кинбурна выбрасывает мертвых дельфинов

15:40В Украине от эпидемии АЧС погибли 130 тысяч свиней

15:20В Очакове шестеро детей попали в больницу с отравлением

15:00Жебривский: "До 24 августа отключимся от сети ДНР"

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

28.07.17 08:003410

Курс валют на 28 июля

28.07.17 08:193960

Прокуратура проверит деятельность николаевского аэропорта

28.07.17 08:346920

28 липня - день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира

28.07.17 08:453720

Минулої доби в зоні АТО загинув боєць ЗСУ, ще 5 поранено

Самые читаемые

05.08.17 10:0813530

В скором будущем николаевский аэропорт будет в состояние принимать Airbus и Boeing

29.07.17 10:3512780

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

28.07.17 20:008030

В Польше обвинили РФ в фальсификации истории Второй мировой

31.07.17 16:217970

Геращенко: ЛДНР включили Агеева в обменный список

 Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама