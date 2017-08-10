Стало известно, в каких овощах и фруктах содержится больше всего пестицидов

Американские ученые провели исследование, по результатам которого сделали выводы, в каких овощах и фруктах содержится больше всего пестицидов.

Исследователи установили, что из-за большого содержания пестицидов, некоторые овощи и фрукты могут быль вредными для человеческого здоровья. Так, к примеру, особо насторожила ученых клубника. Оказалось, что эта ягода может содержать в своем составе до 70% пестицидов. А это точно не на пользу организму человека.

Эксперты советуют сократить употребление персиков, винограда, груш, сельдерея, малины, земляники, бобовых и грибов. Именно в этих фруктах и овощах содержится обычно больше всего пестицидов. А вот наиболее безопасными в этом плане являются авокадо и кабачки. Их можно употреблять в неограниченных количествах, так как содержание вредного вещества обнаружили только в 1% плодов.

Как известно, пестициды используют в сельском хозяйстве. Эти химические вещества помогают фермерам бороться с вредителями и заболеваниями растений. Однако, пестициды могут собираться и в плодах, иногда в очень больших количествах. При употреблении овощей и фруктов с высокой концентрацией пестицидов страдает человеческое здоровье.

Специалисты говорят, что эти вещества нарушают работу нервной системы, обмен веществ, а также могут провоцировать развитие бесплодия и раковых заболеваний. Особо опасно употреблять плоды с пестицидами беременным женщинам.

Конечно, с развитием науки и технологий пестициды становятся менее вредными, однако следует быть осторожными и по возможности ограничивать в рационе употребление таких фруктов и овощей. А лучше всего покупать экологически чистые продукты.