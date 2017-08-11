Как не чувствовать голод после ужина

11.08.17 13:39Сколько просмотров этой статьи80Сколько комментариев этой статьи0

Ночные перекусы никогда не шли на пользу фигуре человека и его дальнейшему самочувствию.

Однако когда ужин бывает несколько ранним, то невозможно удержаться, чтобы не открыть дверцу холодильника, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Диетологи рассказали, как не чувствовать голод после ужина и оставаться сытой, будто ела полчаса назад.

Ешьте на ужин белок

Составляйте свое вечернее меню из продуктов, которые надолго оставляют ощущение сытости.

Идеальный вариант ужина – это овощи и мясо (или рыба). И помните, ужин должен быть за 2 часа до сна.

Пейте воду

Если правильно поужинать у вас не получилось, и вы чувствуете голод, выпейте два стакана воды залпом. Это поможет вам несколько забыть о голоде до утра. Однако не стоит использовать этот прием, если вы склонны к отекам.

Займитесь спортом

Организуйте вечернюю тренировку. Эксперты уверяют, что если хорошо позаниматься, чувство усталости преодолеет голод.

В таком случае идеальным ужином для вас также может стать протеиновый коктейль.

Выпейте кефир

Когда вода не помогает, а на спортивные тренировки нет сил – пейте кефир. Он утоляет голод и временно насыщает организм. И в то же время этот продукт является абсолютно безопасным для фигуры.

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