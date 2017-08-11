Мэрия Николаева настойчиво рекомендует делать детям прививки от кори

В лечебных учреждениях города по состоянию на 9 августа 2017 года в наличии 3678 доз бесплатной вакцины «Приорикс» КПК для прививки против кори, краснухи и эпидемического паротита в возрасте 1 года и 6 лет, и для вакцинации детей, которые не были привиты вовремя по разным причинам

При наличии вакцины КПК в лечебно-профилактических учреждениях города в настоящее время коллективный иммунитет детского населения города недостаточен для защиты детей от болезни в случае вспышки кори в городе, сообщает пресс-служба городского совета.

Учитывая неблагоприятную эпидемическую ситуацию по кори в Украине, управления здравоохранения Николаевского городского совета обращается ко всем медицинским работникам и к родителям с просьбой ответственно отнестись к тому, что вопрос вакцинации детей против кори на сегодняшний день в городе стал очень важным.

"Управление здравоохранения Николаевского городского совета предупреждает! Только прививка дает надежду родителям, что их дети останутся здоровыми!", - сказано в сообщении.