Девушке из Николаева предстоит операция по трансплантации костного мозга – необходимо собрать $120 тысяч

В августе 2017 года 31-летняя жительница Николаева Мария Майданович узнала от врачей неутешительный диагноз: «рецидив острый миелобластный лейкоз».

Лечение является сложным и дорогостоящим – около $120 тысяч. Операцию по трансплантации костного мозга от неродственного донора планируется осуществить в турецком медицинском центре MedicalParkу, что в Стамбуле, передает НикВести.

Родные и знакомые больной делают все возможное, чтобы собрать необходимую сумму, но обращаются ко всем неравнодушным за поддержкой. Любая помощь важна, отмечается в группе поддержки в социальной сети Facebook.

Марии Майданович поставили страшный диагноз острый миеломонобластный лейкоз в 2015-м году. С тех пор она прошла пять курсов химиотерапии.

–Яркая, красивая девушка каждый день боролась с болезнью, поражая всех знакомых своей энергией. Казалось, год изнурительного лечения и ежедневной борьбы с болезнью дал результат и медикам удалось добиться ремиссии. Но в июле 2017 года произошел рецидив, болезнь вернулась… Беда в том, что долгое лечение подорвало возможности семьи, собрать необходимую сумму полностью они не успевают. А времени осталось совсем немного. Любая ваша помощь может оказаться решающей! – сказано в сообщении.

Реквизиты для оказания помощи:

Карта ПриватБанка отца Марии, Александра Анатольевича Майдановича - 5168 7450 1129 5505

или расчетный счет в ПриватБанке - 29244825509100 (МФО 305299, ЕДРПОУ 14360570) Телефон для справок: (093) 580 90 62.