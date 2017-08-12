Девушке из Николаева предстоит операция по трансплантации костного мозга – необходимо собрать $120 тысяч

12.08.17 08:56Сколько просмотров этой статьи93Сколько комментариев этой статьи0

В августе 2017 года 31-летняя жительница Николаева Мария Майданович узнала от врачей неутешительный диагноз: «рецидив острый миелобластный лейкоз».

Лечение является сложным и дорогостоящим – около $120 тысяч. Операцию по трансплантации костного мозга от неродственного донора планируется осуществить в турецком медицинском центре MedicalParkу, что в Стамбуле, передает НикВести.

Родные и знакомые больной делают все возможное, чтобы собрать необходимую сумму, но обращаются ко всем неравнодушным за поддержкой. Любая помощь важна, отмечается в группе поддержки в социальной сети Facebook.

Марии Майданович поставили страшный диагноз острый миеломонобластный лейкоз в 2015-м году. С тех пор она прошла пять курсов химиотерапии.

–Яркая, красивая девушка каждый день боролась с болезнью, поражая всех знакомых своей энергией. Казалось, год изнурительного лечения и ежедневной борьбы с болезнью дал результат и медикам удалось добиться ремиссии. Но в июле 2017 года произошел рецидив, болезнь вернулась… Беда в том, что долгое лечение подорвало возможности семьи, собрать необходимую сумму полностью они не успевают. А времени осталось совсем немного. Любая ваша помощь может оказаться решающей! – сказано в сообщении.

Мария Майданович

Реквизиты для оказания помощи:

Карта ПриватБанка отца Марии, Александра Анатольевича Майдановича - 5168 7450 1129 5505

или расчетный счет в ПриватБанке - 29244825509100 (МФО 305299, ЕДРПОУ 14360570) Телефон для справок: (093) 580 90 62.

Похожие новости

31.07.17 15:29Малышке Кире из Николаева нужна помощь

07.06.17 09:40Жительница Николаева в Индии ждет пересадку сердца и просит неравнодушных помочь

01.06.17 20:14Николаевская балерина победила на «Балетных сезонах в Одессе»

28.04.17 08:32Внимание! Розыск на Николаевщине

16.10.16 21:28Найден новый метод лечения рака мозга

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017
Результаты предыдущего розыгрыша:
РРРД 252532, РРРБ 256787, РРРД 254222

Суббота, 12.08.2017

Закругление верхнее-левое

13:02Как заморозить мяту на зиму. Пошаговый рецепт

12:58Мешканці Миколаївщини продовжують телефонувати в ОДА анонімно: таких дзвінків майже третина

12:36В Киеве из-за жары зашкаливает загрязнение воздуха

12:11Улицы Кении превратились в поле боя после президентских выборов

11:57В Николаеве депутат-свободовец расстрелял людей

11:31В Николаеве стартует международный турнир по ММА

11:02ГСЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности в Украине 12-14 августа

10:44Украинские банки сократили убытки в пять раз

10:19Спасатели напомнили отдыхающим у водоемов николаевцам о правилах поведения

10:04Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

09:49В Индии за два дня умерли 30 детей

09:33Арнольд Шварценеггер снимется в "Терминаторе-6"

09:15Ушел из жизни самый старый мужчина в мире

08:56Девушке из Николаева предстоит операция по трансплантации костного мозга – необходимо собрать $120 тысяч

08:48Из-за смертельной аварии на трассе Киев-Чоп образовалась многокилометровая пробка

08:40Копейка утверждает, что установка подомовых газовых счетчиков - это обман николаевцев

08:19Наташа Королева потрясла ляжками и трусами

08:03Штаб: Под Авдеевкой ранены четверо военных

 11.08

21:01В Южноукраинске от имени церкви ходят по квартирам и собирают деньги

20:52Transparency International требует запретить Насирову появляться в ГФС

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

29.07.17 13:307520

Украина завоевала седьмое «золото» на Всемирных играх-2017

29.07.17 13:514680

Мэрайя Кэри располнела до 120 кг: врачи обеспокоены

29.07.17 14:183280

Половина зарплатних боргів в Україні, сума яких на 1 липня становить 2,391 млрд. грн.,

29.07.17 14:383840

В Украине сократилось производство мяса

Самые читаемые

05.08.17 10:0815070

В скором будущем николаевский аэропорт будет в состояние принимать Airbus и Boeing

31.07.17 16:219460

Геращенко: ЛДНР включили Агеева в обменный список

30.07.17 18:429140

Альтернативное отопление дома своими руками

30.07.17 16:108450

Турецкие отели будут штрафовать российских туристов за жадность

 Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017 Результаты предыдущего розыгрыша:
РРРД 252532
РРРБ 256787
РРРД 254222

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама