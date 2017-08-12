Медики поведали, как перенести жару в общественном транспорте

12.08.17 15:40Сколько просмотров этой статьи74Сколько комментариев этой статьи0

Врачи советуют жителям мегаполисов в жару носить свободную обувь и одежду из натуральных тканей, а также меньше пользоваться общественным транспортом.

Однако если все же необходимо проехаться в душной маршрутке или автобусе, особенно в час пик, врачи рекомендуют захватить с собой бутылку воды (для поддержании водного баланса пейте 150 миллилитров каждые 15 минут) и влажный платок или салфетки, чтобы в пути протирать открытые участки тела. Также рекомендуется перед поездкой проверить, нет ли по вашему маршруту пробок. Если существует реальный риск попасть в затор, лучше выберите тот вид транспорта, которому он не страшен – например, трамвай вместо маршрутки или метро вместо автобуса, даже если это и удлинит путь.

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