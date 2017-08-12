Какими продуктами можно спастись от изжоги

12.08.17 20:18Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Вздутие и изжога являются частыми спутниками расстройства желудка.

Обычно, это связно с едой или напитками, которые употребляет человек.

Существуют продукты, которые помогут избежать неприятных ощущений.

По данным Британского сообщества гастроэнтерологии, диспепсия — это термин, обычно используемый для описания неприятных или даже болезненных ощущений в верхней части живота или в нижней части грудной клетки, которые обычно возникают после еды или питья.

Расстройство желудка может произойти само по себе или может сопровождаться тошнотой, рвотой, вздутием живота и метеоризмом.

Обычно это связано с тем, что человек употребляет в еду, так как кислота, которую производит желудок, может раздражать его стенки, верхнюю часть кишечника или пищевод.

Однако существует ряд продуктов, которые могут способствовать хорошему пищеварению.

Хлеб из цельнозерновой муки

Потребление большего количества клетчатки может предотвратить запор, согласно NHS.

Они рекомендуют есть 30 г в день из таких продуктов, как хлеб из непросеянной муки, коричневый рис, фрукты и овощи, фасоль и овес.

Если злаки и злаки вызывают вздутие живота или IBS, они предлагают вам получить ваше волокно из фруктов и овощей.

Йогурт

Живой йогурт или греческий йогурт — это типы пробиотиков, которые способствуют «дружественным бактериям» в кишечнике.

Их связывают с рядом преимуществ в области пищеварения, включая помощь при синдроме раздраженной толстой кишке и диарее путешественника.

Кокосовое масло

Считается, что модное масло противодействует расстройствам пищеварения, таким как синдром раздраженной толстой кишки.

Он содержит триглицериды средней цепи, которые легко усваиваются.

Семена чиа

Они полны клетчаткой, которая, как упоминалось ранее, помогает здоровой работе кишечника.

Он также питает дружественные бактерии в кишечнике, что также хорошо подходит для пищеварения.

Продукты без лактозы или без глютена

Иногда расстройство желудка может быть связано с тем, что организм имеет нетерпимость к определенной группе продуктов питания.

Если вы не можете переваривать лактозу, это означает, что ваше тело не может переварить глютен — у вас могут возникнуть проблемы.

Обратитесь к врачу, если вы обеспокоены тем, что это может вызвать диспепсию.

Кроме того, на сегодняшний день существует ряд безлактозных и безглютеновых версий продуктов.

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