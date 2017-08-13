30.07.17 13:193100
Памятка для горожан о профилактике кишечных инфекций
|13.08.17 10:12
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Острые кишечные инфекции (ОКИ) - большая группа инфекционных заболеваний, вызываемых различными микроорганизмами.
Острые кишечные инфекции (ОКИ) - большая группа инфекционных заболеваний, вызываемых различными микроорганизмами.
Они объединены сходным характером проявлений в виде нарушения работы желудочно-кишечного тракта и признаками интоксикации.
Возбудители ОКИ в организм человека попадают с пищей, водой, у маленьких детей через грязные руки, игрушки.
После попадания возбудителя в организм болезнь проявляется не сразу. Это так называемый скрытый, инкубационный период, который длится от нескольких часов до 3-7 дней. К концу этого периода у больных повышается температура, появляется слабость, тошнота, ухудшается аппетит, появляются боли в животе, рвота, частый жидкий стул.
Заболевания ОКИ может протекать в виде здорового носительства. Больные или носители представляют опасность для окружающих, так как с фекалиями выделяется огромное количество возбудителей в окружающую среду. Далее через загрязненную воду, предметы обихода, руки или пищевые продукты возбудители ОКИ снова попадают в кишечник здорового человека.
Некоторые заболевания протекают в легкой форме, поэтому больные не обращаются к врачу, а занимаются самолечением. Это может привести к нежелательным последствиям.
Пять ключевых приемов профилактики ОКИ:
Поддерживайте чистоту.
мойте руки перед тем как брать продукты и приготовить пищу;
мойте руки после туалета;
вымойте и продезинфицируйте все поверхности и кухонные принадлежности, используемые для приготовления пищи;
охраняйте кухню и продукты от насекомых, грызунов и других животных.
детская посуда регулярно мойте с применением разрешенных моющих средств, после чего тщательно промойте, обдайте кипятком перед употреблением. Игрушки так же мойте перед тем, как давать детям;
Отделяйте сырое и приготовленное.
отделяйте сырое мясо, птицу и морские продукты от других пищевых продуктов;
для обработки сырых продуктов пользуйтесь отдельными кухонными приборами и принадлежностями, такими как ножи и разделочные доски;
храните в закрытой посуде для предотвращения контакта между сырыми и готовыми продуктами.
Хорошо прожаривайте или проваривайте продукты.
тщательно прожаривайте или проваривайте продукты, особенно мясо, птицу, яйца и морские продукты;
доводите такие блюда, как супы и жаркое, до кипения, чтобы быть уверенными, что они достигли 70 ° C. При приготовлении мяса или птицы их соки должны быть прозрачными, а не розовыми. Рекомендуется использование термометра;
тщательно подогревайте приготовленные продукты.
Храните продукты при безопасной температуре.
не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на 2:00;
охлаждайте без задержки все приготовленные и скоропортящиеся пищевые продукты (желательно ниже 5 ° C);
держите приготовленные блюда горячими (выше 60 ° C) до сервировки;
не храните пищу долго, даже в холодильнике;
не размораживайте продукты при комнатной температуре.
Используйте безопасную воду и безопасные сырые продукты.
используйте безопасную воду или обеспечьте ее безопасность в результате обработки;
выбирайте продукты, подвергнутые обработке в целях повышения их безопасности, например, пастеризованное молоко;
мойте фрукты и овощи, особенно когда они подаются в сыром виде;
не употребляйте продукты с истекшим сроком годности.
при транспортировке и хранении продуктов используйте чистую упаковку (полиэтилен, контейнеры для пищевых продуктов и т.д.);
не покупайте продукты питания у случайных лиц или в местах несанкционированной торговли;
не давайте маленьким детям некипяченого разливное молоко, сырые яйца, используйте для приготовления пищи только свежие продукты;
не купайтесь в водоемах, где не рекомендуется или запрещено.
При возникновении симптомов кишечной инфекции (повышение температуры тела, рвота, расстройство желудка, боль в животе) необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
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