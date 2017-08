Памятка для горожан о профилактике кишечных инфекций Острые кишечные инфекции (ОКИ) - большая группа инфекционных заболеваний, вызываемых различными микроорганизмами. Они объединены сходным характером проявлений в виде нарушения работы желудочно-кишечного тракта и признаками интоксикации. Возбудители ОКИ в организм человека попадают с пищей, водой, у маленьких детей через грязные руки, игрушки. После попадания возбудителя в организм болезнь проявляется не сразу. Это так называемый скрытый, инкубационный период, который длится от нескольких часов до 3-7 дней. К концу этого периода у больных повышается температура, появляется слабость, тошнота, ухудшается аппетит, появляются боли в животе, рвота, частый жидкий стул. Заболевания ОКИ может протекать в виде здорового носительства. Больные или носители представляют опасность для окружающих, так как с фекалиями выделяется огромное количество возбудителей в окружающую среду. Далее через загрязненную воду, предметы обихода, руки или пищевые продукты возбудители ОКИ снова попадают в кишечник здорового человека. Некоторые заболевания протекают в легкой форме, поэтому больные не обращаются к врачу, а занимаются самолечением. Это может привести к нежелательным последствиям. Пять ключевых приемов профилактики ОКИ: Поддерживайте чистоту. мойте руки перед тем как брать продукты и приготовить пищу; мойте руки после туалета; вымойте и продезинфицируйте все поверхности и кухонные принадлежности, используемые для приготовления пищи; охраняйте кухню и продукты от насекомых, грызунов и других животных. детская посуда регулярно мойте с применением разрешенных моющих средств, после чего тщательно промойте, обдайте кипятком перед употреблением. Игрушки так же мойте перед тем, как давать детям; Отделяйте сырое и приготовленное. отделяйте сырое мясо, птицу и морские продукты от других пищевых продуктов; для обработки сырых продуктов пользуйтесь отдельными кухонными приборами и принадлежностями, такими как ножи и разделочные доски; храните в закрытой посуде для предотвращения контакта между сырыми и готовыми продуктами. Хорошо прожаривайте или проваривайте продукты. тщательно прожаривайте или проваривайте продукты, особенно мясо, птицу, яйца и морские продукты; доводите такие блюда, как супы и жаркое, до кипения, чтобы быть уверенными, что они достигли 70 ° C. При приготовлении мяса или птицы их соки должны быть прозрачными, а не розовыми. Рекомендуется использование термометра; тщательно подогревайте приготовленные продукты. Храните продукты при безопасной температуре. не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на 2:00; охлаждайте без задержки все приготовленные и скоропортящиеся пищевые продукты (желательно ниже 5 ° C); держите приготовленные блюда горячими (выше 60 ° C) до сервировки; не храните пищу долго, даже в холодильнике; не размораживайте продукты при комнатной температуре. Используйте безопасную воду и безопасные сырые продукты. используйте безопасную воду или обеспечьте ее безопасность в результате обработки; выбирайте продукты, подвергнутые обработке в целях повышения их безопасности, например, пастеризованное молоко; мойте фрукты и овощи, особенно когда они подаются в сыром виде; не употребляйте продукты с истекшим сроком годности. при транспортировке и хранении продуктов используйте чистую упаковку (полиэтилен, контейнеры для пищевых продуктов и т.д.); не покупайте продукты питания у случайных лиц или в местах несанкционированной торговли; не давайте маленьким детям некипяченого разливное молоко, сырые яйца, используйте для приготовления пищи только свежие продукты; не купайтесь в водоемах, где не рекомендуется или запрещено. При возникновении симптомов кишечной инфекции (повышение температуры тела, рвота, расстройство желудка, боль в животе) необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Советует Николаев сити Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама