Памятка для горожан о профилактике кишечных инфекций

Острые кишечные инфекции (ОКИ) - большая группа инфекционных заболеваний, вызываемых различными микроорганизмами.

Они объединены сходным характером проявлений в виде нарушения работы желудочно-кишечного тракта и признаками интоксикации.

Возбудители ОКИ в организм человека попадают с пищей, водой, у маленьких детей через грязные руки, игрушки.

После попадания возбудителя в организм болезнь проявляется не сразу. Это так называемый скрытый, инкубационный период, который длится от нескольких часов до 3-7 дней. К концу этого периода у больных повышается температура, появляется слабость, тошнота, ухудшается аппетит, появляются боли в животе, рвота, частый жидкий стул.

Заболевания ОКИ может протекать в виде здорового носительства. Больные или носители представляют опасность для окружающих, так как с фекалиями выделяется огромное количество возбудителей в окружающую среду. Далее через загрязненную воду, предметы обихода, руки или пищевые продукты возбудители ОКИ снова попадают в кишечник здорового человека.

Некоторые заболевания протекают в легкой форме, поэтому больные не обращаются к врачу, а занимаются самолечением. Это может привести к нежелательным последствиям.

Пять ключевых приемов профилактики ОКИ:

Поддерживайте чистоту.

мойте руки перед тем как брать продукты и приготовить пищу;

мойте руки после туалета;

вымойте и продезинфицируйте все поверхности и кухонные принадлежности, используемые для приготовления пищи;

охраняйте кухню и продукты от насекомых, грызунов и других животных.

детская посуда регулярно мойте с применением разрешенных моющих средств, после чего тщательно промойте, обдайте кипятком перед употреблением. Игрушки так же мойте перед тем, как давать детям;

Отделяйте сырое и приготовленное.

отделяйте сырое мясо, птицу и морские продукты от других пищевых продуктов;

для обработки сырых продуктов пользуйтесь отдельными кухонными приборами и принадлежностями, такими как ножи и разделочные доски;

храните в закрытой посуде для предотвращения контакта между сырыми и готовыми продуктами.

Хорошо прожаривайте или проваривайте продукты.

тщательно прожаривайте или проваривайте продукты, особенно мясо, птицу, яйца и морские продукты;

доводите такие блюда, как супы и жаркое, до кипения, чтобы быть уверенными, что они достигли 70 ° C. При приготовлении мяса или птицы их соки должны быть прозрачными, а не розовыми. Рекомендуется использование термометра;

тщательно подогревайте приготовленные продукты.

Храните продукты при безопасной температуре.

не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на 2:00;

охлаждайте без задержки все приготовленные и скоропортящиеся пищевые продукты (желательно ниже 5 ° C);

держите приготовленные блюда горячими (выше 60 ° C) до сервировки;

не храните пищу долго, даже в холодильнике;

не размораживайте продукты при комнатной температуре.

Используйте безопасную воду и безопасные сырые продукты.

используйте безопасную воду или обеспечьте ее безопасность в результате обработки;

выбирайте продукты, подвергнутые обработке в целях повышения их безопасности, например, пастеризованное молоко;

мойте фрукты и овощи, особенно когда они подаются в сыром виде;

не употребляйте продукты с истекшим сроком годности.

при транспортировке и хранении продуктов используйте чистую упаковку (полиэтилен, контейнеры для пищевых продуктов и т.д.);

не покупайте продукты питания у случайных лиц или в местах несанкционированной торговли;

не давайте маленьким детям некипяченого разливное молоко, сырые яйца, используйте для приготовления пищи только свежие продукты;

не купайтесь в водоемах, где не рекомендуется или запрещено.

При возникновении симптомов кишечной инфекции (повышение температуры тела, рвота, расстройство желудка, боль в животе) необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

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