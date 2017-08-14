Эксперты рассказали, чем опасны нитратные арбузы

Все знают, что следует избегать употребления арбузов с нитратами. Но многие люди просто не могут удержаться от соблазна и наслаждаются опасными летними ягодами.

Специалисты провели новые лабораторные исследования, которые продемонстрировали, что нитратные арбузы могут стать причиной развития раковых заболеваний.

По словам ученых, арбуз становится опасным для человеческого здоровья только в тех случаях, когда в его состав входят нитраты. В других случаях главная летняя ягода не несет угрозы, хотя из-за некачественного выращивания и неправильного хранения арбуз теряет ряд полезных свойств.

Как отмечают эксперты, из-за нехватки солнечных лучей и обилия влаги нитраты начинают накапливаться в мякоти арбуза. Эти вещества сами по себе не являются опасными, но в микрофлоре желудочно-кишечного тракта они становятся патогенными элементами и могут стать причиной возникновения раковых заболеваний.

Нитраты ухудшают процесс выполнения кровью транспортной функции. Это негативно сказывается ну уровне гемоглобина в организме и вызывает угнетение активности некоторых ферментных систем, участвующих в процессах тканевого обмена. В результате этого в организме возникает значительная нехватка кислорода. По этой причине происходит гипоксия (удушье) тканей.

Наиболее чувствительны к гипоксии дети, пожилые люди и те, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системы, а также дисбактериозом кишечника и анемией. Реакция на нитриты всегда более тяжелая, если отравление произошло в горной местности, при приеме алкоголя или при больших физических нагрузках.

Дефицит кислорода в тканях может стать причиной возникновения и развития сердечно-сосудистых болезней и проблем с дыхательной системой.