Эксперты рассказали, чем опасны нитратные арбузы

14.08.17 16:23Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Все знают, что следует избегать употребления арбузов с нитратами. Но многие люди просто не могут удержаться от соблазна и наслаждаются опасными летними ягодами.

Специалисты провели новые лабораторные исследования, которые продемонстрировали, что нитратные арбузы могут стать причиной развития раковых заболеваний.

По словам ученых, арбуз становится опасным для человеческого здоровья только в тех случаях, когда в его состав входят нитраты. В других случаях главная летняя ягода не несет угрозы, хотя из-за некачественного выращивания и неправильного хранения арбуз теряет ряд полезных свойств.

Как отмечают эксперты, из-за нехватки солнечных лучей и обилия влаги нитраты начинают накапливаться в мякоти арбуза. Эти вещества сами по себе не являются опасными, но в микрофлоре желудочно-кишечного тракта они становятся патогенными элементами и могут стать причиной возникновения раковых заболеваний.

Нитраты ухудшают процесс выполнения кровью транспортной функции. Это негативно сказывается ну уровне гемоглобина в организме и вызывает угнетение активности некоторых ферментных систем, участвующих в процессах тканевого обмена. В результате этого в организме возникает значительная нехватка кислорода. По этой причине происходит гипоксия (удушье) тканей.

Наиболее чувствительны к гипоксии дети, пожилые люди и те, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системы, а также дисбактериозом кишечника и анемией. Реакция на нитриты всегда более тяжелая, если отравление произошло в горной местности, при приеме алкоголя или при больших физических нагрузках.

Дефицит кислорода в тканях может стать причиной возникновения и развития сердечно-сосудистых болезней и проблем с дыхательной системой.

Похожие новости

13.08.17 15:32В Украине ожидается повышения цен на арбузы

03.08.17 09:38Сегодня Национальный День арбуза в США

01.08.17 15:40Полезные свойства мёда и как правильно его употреблять

17.07.17 17:45Кому нельзя есть кабачки

10.08.15 16:15В Голой Пристани устроили праздник арбузов (фото)

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017

Понедельник, 14.08.2017

Закругление верхнее-левое

17:57Погода на завтра: в Украине легкая прохлада и дождь

17:44Opera "убила" Android-приложение Opera Max

17:36У Миколаєві за 4 мільйони реконструюють фонтан

17:22Лучше, чем никогда: Минздрав начал закупку лекарств на 2017 год

17:08Infiniti показала гоночный электокар в рэтро-стиле

16:52В Южном Буге обнаружена палочка холеры

16:38У Миколаївській області крадій забув свій гаманець на місці злочину

16:23Эксперты рассказали, чем опасны нитратные арбузы

16:14В Украине могут обвалиться цены на водку

16:00Ученый назвал сроки гибели человечества

15:42Николаевские полицейские пресекли распространение рекламы наркотиков в YouTube

15:30У Миколаєві дітей АТОвців безкоштовно вчитимуть музиці та малюванню

15:16В Николаеве пересмотрели нормы питания детей в учебных заведениях

15:00СМИ: Украину заподозрили в поставках ракетных двигателей в КНДР

14:50На Николаевщине двухлетний мальчик провалился в уличный туалет

14:04Где в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

13:48Саакашвили рассказал о планах избавить Украину от олигархов

13:32Антирейдерські аграрні штаби запрацюють в усіх областях України до 15 серпня

13:17Биг-Бен «замолчит» на четыре года

13:03На Николаевщине попали под сокращение 60 медработников

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

31.07.17 18:213440

В Очакове 15-летний подросток изнасиловал свою знакомую

31.07.17 18:402930

Киев потратил два миллиона на приезд главы НАТО

31.07.17 19:007280

Российский гимн оказался под запретом на ЧМ по легкой атлетике в Лондоне

31.07.17 19:203130

Гройсман предлагает продавать ненужные государству предприятия

Самые читаемые

05.08.17 10:0815920

В скором будущем николаевский аэропорт будет в состояние принимать Airbus и Boeing

01.08.17 14:137570

В Николаеве продолжаются сборы резервистов

31.07.17 19:007280

Российский гимн оказался под запретом на ЧМ по легкой атлетике в Лондоне

01.08.17 14:287130

Какой сегодня церковный праздник: 1 августа - Обретение мощей преподобного Серафима Саровского

 Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама