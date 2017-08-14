Лучше, чем никогда: Минздрав начал закупку лекарств на 2017 год

В 2016 году было закуплено 96% лекарств, заявили в Министерстве здравоохранения Украины.

Министерство здравоохранения начало закупку медикаментов через международные организации за средства 2017 года. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила глава Минздрава Ульяна Супрун.

По ее словам, деньги, выделенные в 2016 году для закупки медикаментов, шли через международные организации. Это позволило сэкономить 917 млн грн. Именно на них закупят дополнительные лекарства, медизделия и вакцины.

Кроме этого, Супрун отметила, что в 2016 году было закуплено 96% лекарств, вакцин и медицинских изделий. 44% закупленных медикаментов уже поставлены в регионы. Остальные будут доставлены в больницы в течение 3 месяцев.