Лучше, чем никогда: Минздрав начал закупку лекарств на 2017 год

14.08.17 17:22Сколько просмотров этой статьи35Сколько комментариев этой статьи0

В 2016 году было закуплено 96% лекарств, заявили в Министерстве здравоохранения Украины.

Министерство здравоохранения начало закупку медикаментов через международные организации за средства 2017 года. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила глава Минздрава Ульяна Супрун.

По ее словам, деньги, выделенные в 2016 году для закупки медикаментов, шли через международные организации. Это позволило сэкономить 917 млн грн. Именно на них закупят дополнительные лекарства, медизделия и вакцины.

Кроме этого, Супрун отметила, что в 2016 году было закуплено 96% лекарств, вакцин и медицинских изделий. 44% закупленных медикаментов уже поставлены в регионы. Остальные будут доставлены в больницы в течение 3 месяцев.

Похожие новости

02.05.17 15:27Почти треть николаевских семей не могут позволить себе необходимые лекарства

31.03.17 20:52В Минздраве хотят запретить российские лекарства

13.08.14 18:11Большая часть медучреждений Николаева готовы к предстоящим холодам

22.12.13 11:15Чем опасен трудоголизм

01.12.09 08:43Грязная тайна СПИДа

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017

Понедельник, 14.08.2017

Закругление верхнее-левое

17:57Погода на завтра: в Украине легкая прохлада и дождь

17:44Opera "убила" Android-приложение Opera Max

17:36У Миколаєві за 4 мільйони реконструюють фонтан

17:22Лучше, чем никогда: Минздрав начал закупку лекарств на 2017 год

17:08Infiniti показала гоночный электокар в рэтро-стиле

16:52В Южном Буге обнаружена палочка холеры

16:38У Миколаївській області крадій забув свій гаманець на місці злочину

16:23Эксперты рассказали, чем опасны нитратные арбузы

16:14В Украине могут обвалиться цены на водку

16:00Ученый назвал сроки гибели человечества

15:42Николаевские полицейские пресекли распространение рекламы наркотиков в YouTube

15:30У Миколаєві дітей АТОвців безкоштовно вчитимуть музиці та малюванню

15:16В Николаеве пересмотрели нормы питания детей в учебных заведениях

15:00СМИ: Украину заподозрили в поставках ракетных двигателей в КНДР

14:50На Николаевщине двухлетний мальчик провалился в уличный туалет

14:04Где в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

13:48Саакашвили рассказал о планах избавить Украину от олигархов

13:32Антирейдерські аграрні штаби запрацюють в усіх областях України до 15 серпня

13:17Биг-Бен «замолчит» на четыре года

13:03На Николаевщине попали под сокращение 60 медработников

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

31.07.17 18:213440

В Очакове 15-летний подросток изнасиловал свою знакомую

31.07.17 18:402930

Киев потратил два миллиона на приезд главы НАТО

31.07.17 19:007280

Российский гимн оказался под запретом на ЧМ по легкой атлетике в Лондоне

31.07.17 19:203130

Гройсман предлагает продавать ненужные государству предприятия

Самые читаемые

05.08.17 10:0815920

В скором будущем николаевский аэропорт будет в состояние принимать Airbus и Boeing

01.08.17 14:137570

В Николаеве продолжаются сборы резервистов

31.07.17 19:007280

Российский гимн оказался под запретом на ЧМ по легкой атлетике в Лондоне

01.08.17 14:287130

Какой сегодня церковный праздник: 1 августа - Обретение мощей преподобного Серафима Саровского

 Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама