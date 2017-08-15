Сухофрукты: польза и вред

С детства все знакомы с вкусным и полезным компотом из сухофруктов. Сушить фрукты начали еще в древности: их брали с собой в военные походы, ими запасались на зиму, а также лечились, ведь свойства и питательная ценность сухих плодов выше, чем свежих. Какую же пользу организму приносят сухофрукты?

Польза

Несмотря на то что сухофрукты очень калорийны, диетологи рекомендуют включать их в меню для снижения веса. Суть диеты основана на замене сахара и десертов сушеными фруктами. Такой способ позволяет уже за месяц заметно уменьшить объемы тела и подтянуть кожу.

Засушить можно любой фрукт. Однако самыми распространенными в наше время и полезными являются следующие сухофрукты.

Курага или сухой абрикос — лидер по содержанию витаминов, микро- и макроэлементов среди сухофруктов. Этот продукт незаменим при заболеваниях сердца и сосудов. Курага позволяет регулировать количество холестерина в крови и снижать артериальное давление. Ее употребляют при лечении мочегонными препаратами, при запорах. Помогает курага улучшить зрение, освежить цвет лица, укрепить волосы. Для профилактики многих заболеваний в день достаточно съедать 4 штуки.

Чернослив. Предотвращает заболевания органов пищеварения, улучшает обмен веществ в организме. Всего 5 плодов в день достаточно, чтобы улучшить общее состояние и самочувствие. Сушеная слива используется как противомикробное средство при инфекциях в полости рта.

Сухие яблоки и груши. Эти сухофрукты благоприятно влияют на пищеварительную систему, улучшают функционирование почек, снижают содержание в крови вредного холестерина. Сушеные груши и яблоки обязательно нужно включать в меню в сезон простуд для укрепления иммунитета.

Инжир. Укрепляет сердце и сосудистые стенки, восстанавливает сердечный ритм, разжижает кровь. Инжир помогает справиться даже с сильными запорами, оказывает мочегонный эффект, снижает давление. Этот плод стимулирует умственное мышление, поэтому показан людям, занимающимся творческой деятельностью.

Финики. Хорошо очищают организм от ядов. Помогают излечиться от заболеваний органов дыхания, болезней суставов, почечных недугов. Финики снижают риск возникновения рака, улучшают работу мозга. По 8-12 плодов в день необходимо съедать при нарушении сна и тяжелой умственной работе.

Изюм. У сушеного винограда масса достоинств. Он укрепляет иммунную систему, предотвращает анемию, улучшает зрение, способствует сохранению здоровья половых органов, помогает справиться с нервным перевозбуждением, лихорадкой, слабостью. Изюм обязательно должен присутствовать в рационе тех, кто занят тяжелым физическим трудом или профессиональным спортом.

Вред

Изучая сухофрукты, их пользу и вред, специалисты выяснили, что этот продукт потенциально опасен для организма. Речь идет о сухофруктах, производимых в промышленных масштабах, для производства которых используют небезопасные технологии и токсичные химические вещества. Делают это для ускорения процесса сушки, увеличения сроков хранения, придания товарного вида плодам.

Чаще всего фрукты высушивают в газовых и бензиновых печах. Их поверхность растрескивается и поглощает канцерогенные вещества, которые наносят вред всем органам человека. Отличить такие сухофрукты можно по трещинам на кожице и неприятному запаху.

Для продления срока хранения плоды чаще всего обрабатывают диоксидом серы и каустической содой. Эти вещества применяются в непищевых отраслях промышленности, для человеческого организма они опасны: разрушают слизистую органов пищеварения, вызывают отравление. Чтобы придать фруктам красивый вид, их нередко смазывают глицерином, красителями и сахарным сиропом — составами, которые так же вредят организму.

Помимо опасных химических веществ, сухофрукты имеют на своей поверхности болезнетворные бактерии. Чтобы предотвратить кишечную инфекцию, сушеные фрукты надо тщательно мыть. Обычного мытья в проточной воде будет недостаточно. Чтобы вымыть грязь, микробы и химикаты из всех неровностей, необходимо замачивать сухофрукты, несколько раз меняя воду. Размокшие плоды расправят кожицу, и все вредные вещества легко удалятся.

Сухофрукты, несмотря на маленький объем, содержат больше калорий и углеводов, чем свежий фрукт. Перекус горстью кураги сопоставим по энергетической ценности с употреблением тарелки жареного картофеля. Чтобы не набрать лишние килограммы или не превысить верхнюю границу содержания сахара в крови, необходимо есть сухофрукты небольшими порциями.