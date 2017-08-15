Минздрав планирует перенести закупку лекарств по Нацперечню на январь 2018 года

15.08.17 13:31Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Минздрав предлагает Кабмину перенести обязательное требование по осуществлению учреждениями здравоохранения закупки и отпуска на льготных условиях или безвозмездно лекарственных средств, включенных в Национальный перечень основных лекарственных средств на 1 января 2018 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Минздрав на ближайшем заседании правительства вынесет на рассмотрение членов Кабмина проект изменений в правительственных постановлений, разработанный, чтобы отсрочить введение в действие требования по осуществлению заведениями и учреждениями здравоохранения, что полностью или частично финансируются из государственного и местных бюджетов, закупки лекарственных средств, зарегистрированных в Украине и включенных в Национальный перечень основных лекарственных средств - до конца года", - сказано в сообщении.

Стало известно, что принятие постановления позволит учреждениям здравоохранения продолжать закупать до 1 января 2018 лекарственные средства, включенные в Государственный реестр лекарственных средств Украины, в том числе и те, которые не входят в Национальный перечень. Соответственно и требование относительно первоочередного обязательного полного удовлетворения (100%) потребности в лекарственных средствах, включенных в Нацперечень, предлагается ввести в действие с 1 января 2018

По информации, это даст специалистам возможность тщательно изучить и учесть мнение общественности.

Кроме того, Минздрав планирует в сентябре провести тренинги для специалистов структурных подразделений из расчетов потребности в лекарственных средствах по утвержденной методике и в октябре ответственные специалисты смогут подать в Минздрав рассчитанные объемы потребности в препаратах. Такие расчеты покажут реальную сумму, необходимую для покрытия заказа на препараты, входящие в Нацперечень.

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