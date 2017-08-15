Арбуз справляется с неприятными последствиями употребления спиртного – врач

15.08.17 16:24Сколько просмотров этой статьи73Сколько комментариев этой статьи0

Арбуз прекрасно справляется с неприятными последствиями употребления спиртных напитков, а благодаря мочегонным свойствам помогает организму выводить токсины.

Об этом корреспонденту ГолосUA рассказала врач-диетолог Людмила Бабич.

Мякоть арбуза мягкое и натуральное мочегонное средство, которое прекрасно чистит почки и избавляет от отечности. Помимо этого, благодаря особому содержанию витаминов, полезных кислот и микроэлементов, эти ягоды благотворно влияют на кроветворение, укрепляют сосудистую систему и поддерживают сердце. Но, как оказалось, арбуз способен еще и спасать от похмелья.

«Славянская традиция избавляться от похмелья рассолом из-под огурцов или помидоров просто варварство. Частично такой «напиток» и правда восполнит потерянные организмом микроэлементы, но при этом из-за обилия соли и уксуса - задержит лишнюю жидкость в организме. А вместе с жидкостью, в организме останутся «запечатанными» вредные вещества, поступившие в организм с алкоголем и вредными продуктами, которые принято ставить на стол во время праздников.

К тому же, хочу предупредить: рассол на голодный желудок может перенести только очень здоровый человек, в ином случае рискуете заработать изжогу, дать «старт» развитию язвы, спровоцировать болезни органов ЖКТ и так далее» - отметила врач.

Вместо агрессивных блюд и напитков, в том числе рюмки «похмелиться», утро начинать лучше с нескольких ломтиков мякоти арбуза. Благодаря своим мочегонным свойствам он быстро выведет из крови остатки алкогольных веществ и приведет в чувства. Кроме того, благодаря огромному содержанию жидкости, арбуз еще и избавит от жажды.

«Кроме этого, арбуз богат магнием, который необходим организму во время похмелья, и фруктозой, которая подпитает мозг, - а он, как известно, больше всего страдает при непомерном употреблении спиртного» - говорит врач.

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