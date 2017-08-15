Холера в Николаеве: медики в состоянии «боевой» готовности

Возбудитель холеры был найден в водоеме Николаева: пробы воды взяты на прошлой неделе. В связи с обнаружением возбудителя опасной кишечной инфекции все городские и областные службы находятся в состоянии готовности противостоять возможной эпидемии.

Забор воды был проведен в прошлый понедельник в рамках планового лабораторного контроля открытых водоемов на предмет наличия возбудителей инфекций: сообщил областной лабораторный центр Минздрава Украины в Николаеве.

Холерный вирион был обнаружен в воде, взятой на пробу из речки Ингул в районе пешеходного моста: культуру Vibrio cholerea также подтвердил лабораторный анализ проб данной воды проведенный в Одесском противочумном институте имени И. Мечникова. В связи с обнаружением возбудителя холеры в городском водоеме состоялось срочное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в облгосадминистрации Николаева. Пока случаев заболеваемости холерой в городе не обнаружено. В связи с угрозой распространения холеры среди населения, облгосадминистрациея (ОГА) Николаева рекомендовала запретить купание и ловлю рыбы в реках Ингул, Южный Буг, Днепр-Бужском лимане. Также принимаются экстренные меры по ликвидации стихийных рынков, особенно мест незаконной торговли рыбой.

Все городские службы находятся в состоянии готовности противостоять вспышкам заболевания в городе. Областная инфекционная больница Николаева, полностью обеспечена всеми необходимыми медикаментами, при необходимости медики готовы развернуть полевой госпиталь. Николаевская ОГА обратилась с просьбой к СМИ информировать население об опасности заражения холерой и необходимость ограничить купание в водоемах и употребление рыбной продукции.

Напомним, что холера – высококонтагиозное инфекционное заболевание, которое быстро принимает характер эпидемии и имеет высокую смертность. Инкубационный период при заражении холерой может длиться от 2-х часов до трех дней. При попадании холерного вибриона в кишечник, бактерии вырабатывают сильнейший токсин холероген. Интоксикация при холере сопровождается профузным поносом и неукротимой рвотой. Если больного холерой своевременно не госпитализировать и не начать лечение, то человек может умереть от обезвоживания. Не говоря о том, что становится разносчиком инфекции.

Во избежание заражения холерой рекомендуется:

-тщательно мыть руки перед едой, после туалета, перед приготовлением пищи

-мыть фрукты и овощи, тщательно термически обрабатывать пищу

-не покупать продукты с рук у случайных торговцев

-не купаться в запрещенных местах.