Около 2000 детей с инвалидностью остались без лекарств в Николаеве

Введение в действие Национального перечня бесплатных лекарств, в городе Николаеве оставило около 2000 детей с тяжелыми заболевания без оплачиваемых государством медицинских препаратов.

Об этом журналистам сообщил отец детей-инвалидов Алексей Довгих, передал корреспондент ГолосUA.

По его словам, его дочь София больна эпилепсией, а у дочери Виктории –; детский церебральный паралич.

Но жители города не успели отреагировать на эту инициативу Кабмина и МОЗа до 1 июля, когда документ вступил в силу, и теперь просят о помощи общественников и журналистов.

«Мы в Николаеве заняты реабилитацией своих детей. У нас нет времени отслеживать какие-то инициативы МОЗ на сайте. В Николаеве 1846 детей с инвалидностью, у 700 из них –; неврологическое заболевание. Бесплатные препараты раньше не получали по разным причинам около 45% таких детей. Им постоянно говорили: вы опоздали, нет денег, нет денег… а с июля они вообще остались без лекарств», - отметил А. Довгих.

Он уточнил, что финансов, которые необходимы для пациентов с тяжелыми заболеваниями, из казны Николаева обычно не хватает на всех пациентов.

«И без этого перечня было сложно. Постепенно список из 800 препаратов сократили до 300. А деньги выделялись в первую очередь на тех, кому нужна трансплантация, остальные не получали ни лекарств, ни лечения. То есть, местная власть вроде бы и хочет помочь, а Кабмин запрещает», - рассказал отец двоих детей