Украинские нейрохирурги провели уникальную операцию на мозге

17.08.17 18:11Сколько просмотров этой статьи33Сколько комментариев этой статьи0

Это был единственный способ удалить опухоль и сохранить больному качество жизни.

Украинские нейрохирурги овладели сложнейшей операцией по лечению эпилепсии. Две первые и пока единственные в Украине операции на головном мозге осуществлено в столичном Институте нейрохирургии имени Ромоданова.

В сюжете известного украинского телеканала говорится о 13-летнем Денисе, которого только перевели из реанимации, и он очень слабый. Приступы болезни у парня начались в два года. В четыре он впал в кому, а когда врачи уже не давали ни единого шанса — через три месяца сна проснулся и начал снова учиться ходить и говорить.

Денис ходил в обычную школу, но эпилептические припадки до восьми раз в день снова вернулись. Без хирургического вмешательства обойтись уже было невозможно. Операция длилась 6 часов и для украинских нейрохирургов это был первый опыт. К важному событию они готовились в течение четырех лет, проходили стажировку в Канаде и Франции. На голове Дениса сняли часть кости и под микроскопом удаляли пораженные части мозга, а также отделили полушария друг от друга, чтобы пораженная не генерировала эпилептические разряды на здоровую.

Обычно операция является очень эффективной в лечении болезни и при этом лишь улучшаю интеллектуальные способности. Так что Денис верит, что вскоре сможет вернуться в школу.

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