Диетологи рассказали о полезных и вредных свойствах винограда

Виноград — очень вкусный и полезный продукт. Но вместе с тем диетологи говорят, что употреблять его можно не всем. Давайте разберемся, какую пользу приносит виноград и в чем таится его опасность.

Полезные свойства

Виноград содержит большое количество полезных витаминов и минералов. В его состав входят витамины С, А, РР, Н, К и витамины группы В. Кроме того, виноград содержит такие полезные элементы, как натрий, кальций, железо, фосфор, бор, фтор, никель, марганец, цинк и множество других полезных металлов, минералов и прочих веществ.

Виноградные ягоды увеличивают содержание в крови оксида азота, который предотвращает образование сгустков крови, тем самым сокращая вероятность сердечных приступов. Также виноград содержит вещество фитостерин, которое оказывает противораковое воздействие

В косточках винограда содержатся витамины А, Е, К и природные масла, которые способствуют укреплению клеток и омоложению организма. Поэтому диетологи советуют есть ягоды с косточками и со шкуркой. Последняя, кстати, способствует очищению кишечника от шлаков.

Виноград помогает укрепить иммунитет и сердечную мышцу, расширить сосуды и бороться с болью во время мигрени. Виноград также снижает холестерин в крови и обладает слабительным эффектом.

Виноград необходим всем, кто ведет активную умственную и физическую деятельность. Профессиональные спортсмены включают эти ягоды в свой ежедневный рацион, ведь они повышают выносливость организма и работоспособность.

Вред винограда

Несмотря на все полезные свойства, у винограда есть и недостатки. В частности, он содержит слишком много сахара. Лучше отказаться от винограда, если вы страдаете от ожирения, сахарного диабета, язвы и кариеса.

Гипертония также является противопоказанием. Виноград стимулирует жажду и может вызвать задержку жидкости.

Виноград – довольно тяжелая пища, его не следует употреблять в качестве десерта, ешьте его как самостоятельное блюдо. Тем более нельзя его употреблять вместе с молочными продуктами, жирной едой и алкоголем. Поэтому его не рекомендуется есть людям, страдающим заболеваниями пищеварительного тракта.