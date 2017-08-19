Чем грозят человеку укусы некоторых насекомых

На нашей планете живут очень опасные для человека виды насекомых. Существует множество видов ядовитых вредителей, способных, в лучшем случае, вызвать сильные болезненные ощущения, а в худшем – паралич или смерть

Комар

Как правило, комариный укус не приводит ни к каким серьезным последствиям и проходит уже через несколько часов. Однако, если при укусе поднимается температура и воспаляются лимфоузлы, то в больницу нужно обратиться немедленно, иначе можно пропустить опасную инфекцию.

Блоха

Укусы блохи выглядят как небольшие язвочки. Расчесывать их нельзя ни в коем случае, велик риск занести инфекцию. Избавиться от зуда поможет проточная вода и цинковая мазь.

Клоп

Иногда укусы клопа вызывают очень неприятную реакцию. Покраснения, волдыри и зуд могут не проходить довольно долго — стоит принять противовоспалительные препараты.

Паук

Живущие в наших широтах пауки обычно не представляют никакой опасности. Однако, вполне можно нарваться и на ядовитое насекомое, что будет заметно по мгновенному отеку.

Клещ

Опаснее всего укус клеща. Энцефалит, болезнь Лайма и геморрагическая лихорадка — вот неполный перечень неприятностей, которые может принести это насекомое. Удалять клеща нужно очень аккуратно, а затем будет не лишним отвезти его в лабораторию, где точно скажут, является ли он переносчиком опасной инфекции.

Муравей

Лесные муравьи могут покусать очень больно. Особой опасности, правда, укусы этих насекомых не несут, главное обработать ранку.

Скорпион

Укус скорпиона очень неприятен. Даже самые безобидные представители вида опасны, но не смертельно. Удалите жало и обязательно обратитесь в больницу.

Пчела

Аллергическая реакция вполне может привести к анафилактическому шоку. Кроме этого, укусы пчелы практически ничем не опасны. Не забудьте удалить жало и нанесите на поврежденную кожу мазь с анестетиком.