Интересные и малоизвестные факты о молочных продуктах

Молоко — неотъемлемый продукт ежедневного рациона большинства из нас. Про его пользу мы знаем с детства. Казалось бы, что еще можно сказать о нем необычного или интересного?

Меньше ингредиентов — лучше

При покупке молочной продукции для себя и близких первым делом следует изучить состав и прочую информацию на этикетке. Это именно тот случай, когда не стоит пренебрегать этим простым правилом. Чем меньше веществ значатся в списке ингредиентов, тем лучше. Для производства молочки на самом деле нужно не так много, поэтому все дополнительные консерванты, красители и добавки не самым позитивным образом сказываются на составе и питательных свойствах продукта.

К примеру, в йогурт с добавками ответственные производители добавляют не красители, а домашнее варенье (которое, к слову, также отличается простым и понятным составом). Если вы не уверены в имидже марки, то отдайте предпочтение максимально простому белому йогурту. Сделайте его вкуснее самостоятельно, добавив горсть ягод или ложку меда.

«Пшикающий» кефир — это нормально

Наверняка вы замечали, что в момент открытия кефира напиток издает интересный «пшикающий звук». А вы когда-нибудь задумывались, нормально ли это? Если такие думы вас посещали, то самое время удовлетворить любопытство. С удовольствием информируем, что такие звуки — это норма.

Если кефир пшикает, то это говорит лишь о том, что производитель соблюдает технику его изготовления. Это вполне естественный процесс, который происходит в результате соединения молока и грибков для производства кефира в одном напитке. Попадая в бутылку, они продолжают взаимодействовать и вырабатывают газы. Вот и главная причина «пшикающего» звука.

Срок годности — это не предел

Удивительно, но факт: на практике истекший срок годности вовсе не означает, что продукт испорчен. Как правило, производитель указывает на упаковке ту дату, после которой продукт нельзя продавать в магазине и не рекомендуется употреблять. Ключевое слово — не рекомендуется. Если качество продукта через пару дней после истечения срока годности осталось нормальным, то ничего не должно помешать вам его съесть. Проверить это просто: изучите консистенцию, понюхайте, попробуйте.

Ученые установили, что в Европе и США 20% всех продуктов, которые еще можно употребить без малейшего вреда для здоровья, попадают в мусорную корзину. Не идите на поводу у производителя — проверяйте и пробуйте продукт, прежде чем избавиться от него.

Обезжиренная продукция не приносит пользу

Обезжиренная молочная продукция противоречива. С одной стороны, умным маркетологам удалось раскрутить ее популярность на волне всемирного желания похудеть и вести здоровый образ жизни. С другой стороны, у обезжиренных продуктов появляется все больше противников. И последние, к слову, преуспевают.

Жир, который содержится в молочной продукции, не так вреден, как те вещества, которые содержатся в фастфуде, мучном, сладком. В нем как раз больше пользы. Но если производитель вынужден его убирать, это значит, что вместо него он что-то добавит. И зачастую то, что идет в состав вместо жира, гораздо вреднее и калорийнее.

Сыворотка в йогурте — это норма

Иногда в йогурте или другой молочной продукции появляется жидкость. Среднестатистический потребитель этому не особо рад и считает, что это один из признаков того, что он купил некачественный продукт. На самом деле все не так. Для йогуртов или молочных напитков это вполне естественный процесс. Дело в том, что у йогурта и варенья совершенно разная кислотность. Они вступают в реакцию, и в результате образуется слой сыворотки. Выливать его вовсе не обязательно — достаточно просто хорошенько размешать содержимое баночки или бутылки.

Послевкусие определяет качество

После употребления молочных продуктов остается послевкусие. И зачастую оно может рассказать о качестве продукта больше, чем информация об этикетке и даже его внешний вид. Так, не должно быть посторонних привкусов, резкой кислоты, неестественных вкусов. Все это говорит о том, что продукт не отличается высоким качеством.

После употребления натурального продукта остается мягкое, приятное послевкусие, которое постепенно исчезает.