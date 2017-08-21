7 симптомів раку шкіри, які неможливо побачити

21.08.17 19:03Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Однак із цим злоякісним утворенням не все так просто і з кожного правила є винятки, пише Prevention.

За словами хірурга та клінічного інструктора найбільшого медичного центру Каліфорнії Джеремі Дейвіса, меланома - один із найагресивніших видів раку. Залежно від місця розташування, він може викликати сильний біль, мігрені та свербіж. Однак є і інші симптоми, які легко проігнорувати або і зовсім не звернути уваги.

Щось під шкірою

Досить часто рак шкіри може поширюватись на лімфатичні вузли. Тож в районі шиї, підпашок та паху можуть утворюватися невеличкі кульки під шкірою. Помітити їх майже неможливо, а лише намацати пальцями.

Таке буває досить рідко у випадку, коли імунна взяла на себе головний удар, навіть коли рак вже почав метастазувати.

Болі у животі

Меланома, окрім лімфовузлів, може також розповсюджуватись на нашу печінку. Тоді у хворого виникають регулярні та сильні болі у правому верхньому квадраті живота, які неможливо пов’язати з харчуванням та способом життя.

Проблеми з диханням

Коли меланома почала метастазувати, тобто злоякісна пухлина почала поширюватись на інші органи, вона дуже часто поширюється на легені. Коли рак дістається легень, тоді може виникнути задишка чи постійний кашель, яких неможливо позбутись.

Болять суглоби

Наші кістки також можуть «ціллю» раку шкіри. Тоді у людини починають сильно боліти суглоби. Якщо ви не можете зрозуміти, чому болять ваші коліна чи стегна, варто провідати лікаря.

Розмите зображення

Зазвичай рак шкіри уражає клітини, які виробляють пігмент меланін (меланоцити). Однак їх також можна знайти на наших очах та інших частинах тіла. Тому в окремих випадках можуть виникати первинні ознаки раку в цих місцях.

Якщо меланома розвивається в клітинах, які розташовані в оці, то людина починає бачити розмите зображення і загалом сильно та різко погіршується зір. Також може виникати незрозуміла пігментація або зміни кольорів.

Розлади шлунку

Меланома досить часто приходить разом із проблемами зі шлунком. Наш кишечник також має в собі меланоцити, на яких може утворюватись злоякісна пухлина. Знову ж таки, помітити її неможливо, однак при цьому людина страждає на постійне вздуття, діарею, закрепи та просто сильний біль.

Головні болі

У мозку людини також містяться меланоцити, тож там теж може виникнути прихований рак. Про це зазвичай свідчать сильні та регулярні головні болі, судоми та когнітивні розлади (порушення пам’яті, уяви). Такі ж симптоми виникають тоді, коли рак виник на шкірі та розповсюдився на мозок.

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