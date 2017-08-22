Находка для вегетарианца: диетологи объяснили, каким продуктом заменить мясо

22.08.17 18:51Сколько просмотров этой статьи81Сколько комментариев этой статьи0

Как известно, одна из главных проблем вегетарианцев заключается в том, что им довольно сложно найти продукт, который будет обеспечивать такое же количество белков, как и мясо. Но диетологи говорят, что аналог мяса существует

Эксперты говорят, что заменить мясо можно грибами. Они считаются одним из наиболее полезных продуктов, но здесь есть важный нюанс: организм довольно плохо усваивает большинство видов грибов.

По словам диетологов, грибы можно смело включать в свой рацион людям, у которых нет проблем с органами желудочно-кишечного тракта. В таком случае они станут замечательным дополнением к любому типу диет и даже повседневному рациону. Несмотря на довольно маленькое количество калорий, грибы создают ощущение сытости и быстро утоляют аппетит.

Например, в 100 граммах шампиньонов содержится всего 24 калории. Еще меньше калорий в сыроежках — всего 17. Энергетическая ценность белых грибов — 34 калории, маслят — 23 калории, опят — 20 калорий. В среднем же грибы содержат около 24-30 калорий на 100 грамм. Но здесь стоит отметить, то речь идет о сырых, соленых и маринованных грибах. А вот в процессе жарки их энергетическая ценность повышается примерно на 150-200 калорий.

Также диетологи отмечают, что вследствие воздействия высоких температур может разрушиться большинство полезных веществ, содержащихся в грибах. Грибы содержат очень много белка — примерно в два раза больше, чем в яйцах, и в три раза больше, чем в мясе. Это означает, что их следует употреблять в пищу людям, которые отказались от мясных продуктов.

Вместе с тем, диетологи говорят, что грибы нельзя употреблять маленьким детям, беременным женщинам, людям с болезнями желудочно-кишечного тракта и расстройством функций печени.

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