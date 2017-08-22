Эксперты развеяли распространенный миф о курении

Некоторые люди успокаивают себя тем, что сигарета, выкуренная время от времени, не принесет много вреда. Но в действительности это не совсем так

Многие люди полагают, что одна сигарета раз в несколько дней не причинит им вреда. Однако результаты последнего научного исследования, опубликованные в издании American Journal of Health Promotion, говорят о другом. Американские ученые, исследовавшие опасность эпизодического курения, пришли к выводу, что вред сигарет не зависит от того, насколько часто курит человек.

«Периодическое употребление сигарет в перспективе приводит к таким же рискам возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, как и постоянное курение от пачки и более в сутки», — говорится в исследовании. Ученые выделяют отдельную группу среди людей, которые имеют опыт курения табака. Речь идет о людях, которые не курят каждый день, но разрешают себе побаловаться сигареткой при определенных обстоятельствах. К примеру, после употребления алкоголя или в компании друзей. Таких курящих исследователи называют «социальными курильщиками».

Результаты исследования говорят о том, что социальные курильщики ставят свое здоровье под угрозу в той же мере, что и постоянные курильщики. К такому выводу ученые пришли после того, как изучили показатели артериального давления и уровня холестерина у 40 тысяч активных и социальных курильщиков из штата Огайо.

Эксперты заключили, что обезопасить себя от негативного влияния табака можно только в том случае, если человек никогда не курил и даже не вдыхал дым.

Интересно, что ранее исследователи развенчали миф о том, что курение может стать причиной рака. Но вместе с тем ученые отмечают, что вредные привычки увеличивают риск развития заболевания в будущем.