Вспышка кори коснулась и Николаевской области

24.08.17 11:09Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

Случаи заражения корью были зафиксированы в некоторых районах Николаевщины, а именно в Витовском, Братском, Арбузинском и в самом городе.

В Украине за июнь количество больных, а это 473 человека, увеличил вдвое общий показатель за этот год. Итого, с января 2017 года заболело 962 человека, сообщает nikolaev24.com.ua

Под ударом оказались Одесская и Ивано-Франковская области, где показатели заболеваемости наивысшие. Более 70% больных – дети, а также подростки, при этом стоит отметить, что тяжелые осложнения чаще наблюдаются у взрослого населения.

Управление здравоохранения Николаевской области сообщает, что единственной способ защитить себя от этой болезни – своевременная вакцинация. Именно уменьшение общего охвата вакцинируемого населения, в частности детей, и является причиной возникновения более 15-ти вспышек кори по всей стране.

На данный момент в Украине пользуются безопасной вакциной, защищающей от кори, а также паротита и краснухи, которая не вызывает осложнений.

В управлении здравоохранения призывают прививаться от кори, подчеркивая, что самым эффективным способом защиты против заболевания различными инфекциями является вакцинация. Других альтернативных вариантов нет.

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Четверг, 24.08.2017

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