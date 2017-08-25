Полезные свойства и противопоказания чая каркаде

25.08.17 20:10Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Каркаде – это чай насыщенного красного цвета, который изготавливают из цветов суданской розы. У этого напитка множество полезных качеств, однако, как и у любого напитка есть свои противопоказания.

У каркаде появилось много названий в связи с его распространением по миру. Этот напиток очень популярный в арабских странах, хотя его «родиной» является Индия. Наибольшую популярность красный чай имеет в таких странах, как Египет и Судан. Чтобы получить каркаде, цветы гибискуса собирают и засушивают. Напиток имеет кисловатый вкус и насыщенный красный цвет.

Отличная альтернатива черному и зеленому чаю

Если привычный черный и зеленый чай вам надоел, попробуйте ввести в свои «чайные церемонии» каркаде. Ведь этот ароматный чай является очень полезным. Более того, в Египте, где он очень популярный, каркаде считается национальным напитком, там его еще называют «чем фараонов». Египтяне уверенны, что этот чай – настоящая панацея от всех болезней.

Чем полезен каркаде?

Научно доказано, что чай из листьев суданской розы (гибискуса) отлично тонизирует, понижает уровень холестерина, а также укрепляет сосуды. Очень полезным этот чай будет во время простуды, особенно, если пить его горячим. Он оказывает благотворное влияние на печень, почки и желудочно-кишечный тракт.

Врачи говорят, что чай из лепестков суданской розы поможет запустить метаболизм и вывести из организма токсины после бурного застолья. Горячий каркаде поможет при пониженном давлении, а холодный рекомендуют пить – при повышенном.

Ученые исследовали лепестки гибискуса, из которого производится каркаде, и установили, что в них содержится магний, кальций, фосфор и железо, а также витамины А, С, РР и группы В. Чай обладает и успокоительным эффектом, кроме того, приводит в норму водный баланс организма.

Чем вреден каркаде?

Как и любой другой продукт, у этого чая есть свои противопоказания. Так, напиток не рекомендуют употреблять людям с повышенной кислотностью, язвой и гастритом. Также стоит отказаться от красного чая, если вы склонны к изжоге.

Врачи не советуют пить каркаде при обострении мочекаменной болезни, так как этот напиток обладает мочегонным эффектом. Также, употребление красного чая может вызвать аллергическую реакцию.

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