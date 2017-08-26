12.08.17 16:003300
"Макдональдс" поможет медикам бороться с "супербактериями"
|26.08.17 13:13
|69
|0
Флагман среди ресторанов быстрого питания компания «Макдоналдс» намерена начиная с 2018 года начать поэтапную работу по сокращению использования куриных полуфабрикатов в которых использовалось мясо бройлеров, прошедших лечение антибиотиками.
Флагман среди ресторанов быстрого питания компания «Макдоналдс» намерена начиная с 2018 года начать поэтапную работу по сокращению использования куриных полуфабрикатов в которых использовалось мясо бройлеров, прошедших лечение антибиотиками.
Задача компании таким образом повлиять на эффективность борьбы медиков с «супербактериями», передает GoGetNews.info
Медицинские исследования установили взаимосвязь между использованием антибиотиков высшего приоритета HPCIA для лечения животных, и ослаблением в дальнейшем их действия на людей.
«В 2018 году мы начнем осуществление новой политики по антибиотикам в курах-бройлерах по всему миру», — отметили в официальном заявлении компании.
На первом этапе в «Макдоналдс» планируют отказаться от HPCIA в продуктах из кур-бройлеров поставляемых в сети ресторанов компании в Бразилии, Канаде, Японии, США, Южной Кореи и ряда стран Европы.
На втором этапе в 2019 году очередь дойдет до Австралии. Всего же на осуществление проекта компания запланировала 10-летний период.