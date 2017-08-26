"Макдональдс" поможет медикам бороться с "супербактериями"

26.08.17 13:13Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

Флагман среди ресторанов быстрого питания компания «Макдоналдс» намерена начиная с 2018 года начать поэтапную работу по сокращению использования куриных полуфабрикатов в которых использовалось мясо бройлеров, прошедших лечение антибиотиками.

Задача компании таким образом повлиять на эффективность борьбы медиков с «супербактериями», передает GoGetNews.info

Медицинские исследования установили взаимосвязь между использованием антибиотиков высшего приоритета HPCIA для лечения животных, и ослаблением в дальнейшем их действия на людей.

«В 2018 году мы начнем осуществление новой политики по антибиотикам в курах-бройлерах по всему миру», — отметили в официальном заявлении компании.

На первом этапе в «Макдоналдс» планируют отказаться от HPCIA в продуктах из кур-бройлеров поставляемых в сети ресторанов компании в Бразилии, Канаде, Японии, США, Южной Кореи и ряда стран Европы.

На втором этапе в 2019 году очередь дойдет до Австралии. Всего же на осуществление проекта компания запланировала 10-летний период.

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Суббота, 26.08.2017

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