12.08.17 16:003300
Як зберегти літню засмагу: 5 порад
|26.08.17 13:35
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До початку осені залишилось декілька днів, а ваша засмага з останнього відпочинку не може вас натішити. Проте з часом вона частково зникне, тому варто подбати зараз, щоб її завчасно зберегти.
До початку осені залишилось декілька днів, а ваша засмага з останнього відпочинку не може вас натішити. Проте з часом вона частково зникне, тому варто подбати зараз, щоб її завчасно зберегти.
В Новое Время розповіли, як зберегти бронзовий відтінок на довший час.
Зволожуйте
Зволожуйте шкіру як можна частіше, щоб ваша шкіра не мала шансів пересохнути. Адже коли шкіра пересихає, вона починає лущитись, а цього процесу вже не зупинити.
Менше гарячої води
Тривалі гарячі ванни і душ можуть зневоднювати вашу шкіру, тому краще використовувати прохолодну воду і зволожуючий крем для душу або олію замість більш сухих гелів або піни.
Обережно з відлущуванням
Від такого процесу не вдасться позбутись, адже мертві клітини можуть робити вашу шкіру більш тьмяною. Тому робіть це дуже ретельно та обережно. В ідеалі, у виданні радять перед відпочинком вдосталь "наскрабувати" тіло і вже на красиву засмагу пізніше наносити зволожуючі засоби.
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Пийте багато води
Знову ж таки, зволоженість має важливе значення для доброго здоров'я шкіри, відновлення клітин і всього іншого, пов'язаного зі збереженням золотого сяйва. Так само відіграє роль здорова дієта, в якій буде багато таких продуктів як папайя, морква, батат і манго.
"Підсильте" засмагу
Штучну засмагу набагато простіше наносити, коли у вас вже є власна засмага – ймовірність помаранчевих ліктів і колін буде нижчою, коли ваша шкіра вже потемніла на сонці.
Для цього виберіть бірюзовий або кораловий лак для нігтів, що підкреслить золоте сяйво вашої шкіри.