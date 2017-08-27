Как курить кальян с минимальным вредом для здоровья

Вечный спор, что вреднее — кальян или сигареты, не утихают никогда. Предпочитающие классику, рассказывают страшилки о том, что за час «общения» с кальяном легкие поглощают дыма, как от сотни сигарет. И несмотря на то, что любители кальяна могут легко опровергнуть подобные заявления, даже мастера признают: такой вид курения, хоть и меньше, чем сигареты, но все же вреден для здоровья.

Главная опасность этого хобби — в том, что кальян ассоциируется с приятными встречами с друзьями и общением. Поход в кальянную воспринимают как праздник, а не что-то опасное. Пришло время разобраться, как влияет на здоровье кальян и что нужно делать, чтобы уменьшить вред.

Почему дым вреден

При курении кальяна дым влажный и охлажденный, поэтому попадает в легкие глубже: у любителей сигарет повреждаются верхние легочные доли, а у тех, кто предпочитает кальян — средние и нижние. Вреден даже не столько сам никотин, который попадает в организм, а продукты горения, и не важно чего — сигареты, кальяна, пластика или листьев. Любой продукт сгорания — целая таблица Менделеева, и в нем очень много химических соединений, которые разрушают организм.

Дыхательный тракт можно сравнить с… виноградом. Трахея делится на бронхи, они, в свою очередь, делятся до 25 генераций (каждая делится на две маленьких, те — еще и еще, до терминальной бронхиолы, в которых и происходит газообмен). Кислород с воздухом попадает в альвеолу, а оттуда выходит углекислый газ. Площадь этих бронхиол, если разложить их на поверхности, колоссальная, несколько сотен метров. И представьте себе: у курящих, хоть сигареты, хоть кальян, она постоянно подвергается вредному влиянию продуктов горения.

Мнения экспертов

Аркадий Высоцкий, д.м.н, онкоторакальный хирург:

Сравнивать вред от курения сигарет и кальяна — все равно, что сравнивать с какого этажа лучше прыгать — с 12-го или с 7-го. Ну да, высота меньше, но что это дает? Я говорю об этом, чтобы люди не питали иллюзий: не бывает полезного курения. Весь этот дым — это загрязнители, которые вызывают проблемы со здоровьем.

И совершенно неважно, как попадает дым в ваш организм — он вредит одинаково. Дело в том, что от продуктов сгорания разрушаются бронхиолы, своеобразные перегородки в легких. Альвеолы, в которых и происходит газообмен, увеличиваются в размере, а значит — легочная ткань гибнет. Доказано, что на разрушение этих перегородок (эмфизема легких) напрямую влияют продукты сгорания.

Второе важное последствие от любого вдыхания дыма — развитие хронического бронхита: реснитчатый эпителий, которым выстлан дыхательный тракт, постоянно раздражен. Поэтому не обольщайтесь. За удовольствие нужно платить, и в этом случае — собственным здоровьем.

Григорий Диезов, чемпион Европы по кальяну:

Да, в кальяне хватает вредных веществ — в нем много углекислого газа, а в самом табаке много «химии», например, пищевые ароматизаторы. Но при этом не выделяются продукты горения: табак в чаше тлеет по принципу «перевернутой сковородки». Если хоть какая-то искорка попадает и начинается «горение», это дефект, который нужно устранять, курить такой кальян нельзя. Лучше всего делать кальян на чистой воде — ведь когда молекулы алкоголя попадают напрямую в легкие, это очень плохо отражается на самочувствии.

Уменьшаем вред

Если уж хочется покурить кальян, то стоит выполнять несколько несложных правил, чтобы уменьшить вред для здоровья:

используйте для кальяна только специальный табак и курительные смеси;

готовьте только на чистой воде, молоке или соке. Не стоит заливать в чашу алкоголь — так же, как не стоит совмещать курение кальяна с употреблением алкоголя;

всегда промывайте шланг и колбу;

во время курения компанией не ленитесь менять индивидуальные одноразовые мундштуки; курите «порциями» и не выкуривайте целый кальян в одиночку. Продолжительность курения кальяна в компании не должна быть больше 40—60 минут.