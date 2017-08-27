Медики назвали самую опасную для здоровья рыбу

27.08.17 16:10Сколько просмотров этой статьи84Сколько комментариев этой статьи0

В последнее время тунец считается очень популярной и модной едой. Но медики говорят, что эта рыба при определенных условиях может вызвать проблемы со здоровьем

Результаты последнего исследования доказали, что регулярное потребление тунца может стать причиной возникновения сердечных заболеваний. Дело в том, что в наше время в рыбе содержится большое количество ртути. В исследовании Центра по контролю заболеваний США сказано, что больше всего метилртути содержит именно тунец. Впрочем, стоит отметить, что эксперимент проводили только в США, однако вряд ли в других странах ситуация выглядит намного лучше.

Метилртуть, которая поступает в организм в результате употребления рыбы, очень отрицательно действует на организм. В частности, у человека наблюдаются снижение когнитивных способностей и увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые объясняют негативный эффект метилртути тем, что она нивелирует пользу омега-3 жирных кислот, которые уменьшают уровень холестерина и артериальное давление, благодаря чему снижают риск развития некоторых онкологических заболеваний и болезней сердца.

Во время исследования эксперты провели опрос среди более чем 1,2 тыс. респондентов, в ходе которого выяснили, что 92% людей употребляли суши или роллы в среднем 5 раз месяц.

Таким образом, если в состав суши и роллов входит тунец, они тоже могут нести угрозу для человеческого здоровья. Вместе с тем, если в указанных продуктах используются краб, угорь, лосось и бурые водоросли, то они вполне безопасны.

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Воскресенье, 27.08.2017

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