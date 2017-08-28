Чем лечат украинцев: в больницы попадает все меньше лекарств

Госпитальные закупки сокращаются, что вынуждает пациентов покупать медикаменты в аптеках за свои деньги

Украинские больницы получают все меньше лекарств. По данным исследования «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research», в первом полугодии 2017г. гостипальные поставки медикаментов составили 30,7 млн. упаковок на сумму 2,5 млрд. грн.

Это на 20,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Разница в деньгах еще более существенная — 21,8%.

Украинские больницы получают все меньше лекарств. По данным исследования «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research», в первом полугодии 2017г. гостипальные поставки медикаментов составили 30,7 млн. упаковок на сумму 2,5 млрд. грн.

Это на 20,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Разница в деньгах еще более существенная — 21,8%.

Что закупают

Исследователи поясняют экономию на лечении украинцев несколькими причинами.

Во- первых, привлечение к закупкам за государственные деньги международных организаций (ВОЗ, ЮНИСЕФ и др.) существенно изменило структуру поставок.

В деньгах доля отечественных препаратов сократилась с прошлогодних 45,7% до 43,1%. Зато выросли поставки медикаментов из Германии, Швейцарии, Великобритании. Не удивительно, что стоимость среднестатистической упаковки таблеток, закупаемых за государственные деньги, в этом году выросла вдвое:

«Это обусловлено закупками дорогостоящих оригинальных препаратов», к примеру, доля дорогих оригинальных препаратов за год выросла на 10% и достигла почти 32%.

Больше всего отечественные больницы закупают ферментных препаратов. В тройку вошли также противовирусные лекарства и растворы электролитов.

Активно поставляли в лечебные учреждения также кровоостанавливающие препараты, антибиотики, противогрибковые средства.

Тендерные издержки

Эксперты отмечают: больницы до сих пор получают препараты, закупленные еще в прошлом году. А приобретение медикаментов по программам 2017г вообще только началось. Так что государство реагирует на потребности клиник с большим опозданием.

По итогам I полугодия 2017 г. суммарный объем тендерных закупок лекарственных средств составил 2,8 млрд грн.

Активно закупаются местных бюджеты — на 1,5 млрд. грн.

Продолжает развиваться электронная система ProZorro. В июне 2017 г. количество тендеров превысила 1 тысячу, а на более чем 600 млн грн.

Лидерами среди брэндов лекарственных средств по объему тендеров за средства государственного бюджета стали в денежном препараты Алувиа (для лечения ВИЧ), Элапраза (для терапии синдрома Хантера) и Церезим (для лечения болезни Гоше).

Местные бюджеты приобретали, в основном, инсулин, хлорид натрия, сосудистые препараты.

Показательно, что за собственные деньги украинцы закупили 823,2 млн. упаковок лекарств на 34,3 млрд. грн. Как видно, это в разы превышает объемы госпитальных закупок. Причем, если в госпитальном сегменте закупки сокращаются, то в аптечном — стабильно растут. По итогам первого полугодия этого года они увеличились на 7,5% в натуральном выражении и на 23,4% — в денежном.