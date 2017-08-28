Чем лечат украинцев: в больницы попадает все меньше лекарств

28.08.17 13:54Сколько просмотров этой статьи84Сколько комментариев этой статьи0

Госпитальные закупки сокращаются, что вынуждает пациентов покупать медикаменты в аптеках за свои деньги

Украинские больницы получают все меньше лекарств. По данным исследования «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research», в первом полугодии 2017г. гостипальные поставки медикаментов составили 30,7 млн. упаковок на сумму 2,5 млрд. грн.

Это на 20,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Разница в деньгах еще более существенная — 21,8%.

Украинские больницы получают все меньше лекарств. По данным исследования «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research», в первом полугодии 2017г. гостипальные поставки медикаментов составили 30,7 млн. упаковок на сумму 2,5 млрд. грн.

Это на 20,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Разница в деньгах еще более существенная — 21,8%.

Что закупают

Исследователи поясняют экономию на лечении украинцев несколькими причинами.

Во- первых, привлечение к закупкам за государственные деньги международных организаций (ВОЗ, ЮНИСЕФ и др.) существенно изменило структуру поставок.

В деньгах доля отечественных препаратов сократилась с прошлогодних 45,7% до 43,1%. Зато выросли поставки медикаментов из Германии, Швейцарии, Великобритании. Не удивительно, что стоимость среднестатистической упаковки таблеток, закупаемых за государственные деньги, в этом году выросла вдвое:

«Это обусловлено закупками дорогостоящих оригинальных препаратов», к примеру, доля дорогих оригинальных препаратов за год выросла на 10% и достигла почти 32%.

Больше всего отечественные больницы закупают ферментных препаратов. В тройку вошли также противовирусные лекарства и растворы электролитов.

Активно поставляли в лечебные учреждения также кровоостанавливающие препараты, антибиотики, противогрибковые средства.

Тендерные издержки

Эксперты отмечают: больницы до сих пор получают препараты, закупленные еще в прошлом году. А приобретение медикаментов по программам 2017г вообще только началось. Так что государство реагирует на потребности клиник с большим опозданием.

По итогам I полугодия 2017 г. суммарный объем тендерных закупок лекарственных средств составил 2,8 млрд грн.

Активно закупаются местных бюджеты — на 1,5 млрд. грн.

Продолжает развиваться электронная система ProZorro. В июне 2017 г. количество тендеров превысила 1 тысячу, а на более чем 600 млн грн.

Лидерами среди брэндов лекарственных средств по объему тендеров за средства государственного бюджета стали в денежном препараты Алувиа (для лечения ВИЧ), Элапраза (для терапии синдрома Хантера) и Церезим (для лечения болезни Гоше).

Местные бюджеты приобретали, в основном, инсулин, хлорид натрия, сосудистые препараты.

Показательно, что за собственные деньги украинцы закупили 823,2 млн. упаковок лекарств на 34,3 млрд. грн. Как видно, это в разы превышает объемы госпитальных закупок. Причем, если в госпитальном сегменте закупки сокращаются, то в аптечном — стабильно растут. По итогам первого полугодия этого года они увеличились на 7,5% в натуральном выражении и на 23,4% — в денежном.

Похожие новости

15.08.17 13:31Минздрав планирует перенести закупку лекарств по Нацперечню на январь 2018 года

09.06.17 19:41ВОЗ изменила классификацию антибиотиков

01.05.17 17:58Препараты железа: что нужно знать о лекарствах для лечения железодефицитной анемии

22.03.17 09:13«Лікарська практика на Гаїті стала щепленням від незадоволення українською медициною»

07.03.17 21:27Гройсман анонсировал изменения системы финансирования больниц

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 28.08.2017

Закругление верхнее-левое

19:45Психоделический мир с гигантским зайцем: Иван Дорн снялся в необычном клипе

19:38В Николаеве собирают подписи за эвтаназию бродячих животных

19:23Эксперт назвал причину подорожания газа на заправках

19:09На Нижнем БАМе Николаева провалился тротуар: место происшествия ничем не ограждено

18:56Президент Франции взял собаку из приюта

18:41Умный кот: как животное добывает себе корм без помощи хозяина (Видео)

18:29В Индии гуру сядет на 10 лет за изнасилование

18:16Суд освободил завербованных ФСБ украинцев

17:57Украинцы добыли две бронзы на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

17:47Визит Рика Перри в Украину перенесен: названа причина

17:38Как португальская принцесса приучила англичан к чаю

17:22ОБСЕ: На Донбассе почти три тысячи неотведенных вооружений

17:11Ярмоленко перешел в Боруссию Дортмунд

16:57Погода в Украине: ночью значительно похолодает

16:48Видеохит: охота ленивого медведя взорвала интернет

16:36«Надеюсь, 1 сентября откроем» — Савченко ответил, почему стадион в парке Победы не открыли ко Дню Независимости

16:21В какое время суток мужчины чаще всего злятся: ученые выяснили

16:09По Николаеву перевигаются колонны военной техники (видео)

15:55В Киеве на территории школы нашли зарезанного мужчину

15:43На Львовщине открыли уникальную колокольню

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

14.08.17 19:505080

Итальянская авиакомпания запускает рейсы из Львова в Милан

14.08.17 20:014040

В «Сказке» ко Дню Независимости пройдет танцевальный флешмоб

14.08.17 20:163430

В НАБУ 100 дел о коррупции на госпредприятиях

14.08.17 20:285260

Криштиану Роналду дисквалифицирован на пять матчей

Самые читаемые

17.08.17 20:0525170

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

20.08.17 20:008010

Солнечное затмение 2017: что можно и нельзя делать в этот день

15.08.17 20:306120

Холера в Николаеве: медики в состоянии «боевой» готовности

17.08.17 15:055860

Названы самые дешевые туристические направления для жителей СНГ

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама