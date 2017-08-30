Чем опасен арбуз: причины массовых отравлений ягодой

30.08.17 09:58Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

В результате неправильного хранения в арбузе накапливаются вредные микроорганизмы.

Отравления арбузами настолько частое явление, что многие просто боятся покупать эту вкусную ягоду. Хотя хороший, качественный арбуз, который был правильно выращен и правильно хранился, совершенно безопасен для здоровья.

Внутри – нитраты

Отравления, как правило, происходят по двум причинам:

Для стимуляции роста растения неправильно использовались азотные удобрения, что привело к повышенному содержанию нитратов в арбузе. Попав в организм человека, нитраты переходят в более ядовитые нитриты.

В результате неправильного хранения в арбузе могут накопиться болезнетворные микроорганизмы. Ведь мякоть арбуза содержит большое количество легкоусвояемого сахара, а это прекрасная питательная среда для них.

Что болит

Признаки отравления появляются через 2-6 часов после употребления арбуза в пищу. К ним относится:

тошнота, иногда рвота;

боли и спазмы в животе;

диарея;

повышенная температура;

слабость;

головокружение, головная боль.

Это основные признаки. Но при сильном отравлении арбузом состояние может отягощаться еще и признаками гипоксии – посинением губ и ногтевого ложа: нитриты нарушают перенос кислорода кровью и процессы тканевого дыхания.

Первая помощь

При отравлении арбузом надо сразу же промыть желудок, принять энтеросорбент. Следует как можно больше пить. Это не только предохранит организм от обезвоживания, но и поможет выведению токсинов. И не стоит принимать обезболивающие и противодиарейные средства, это опасно: они маскируют истинное состояние организма и препятствуют удалению токсинов из кишечника.

При сильной рвоте, непрекращающейся диарее, нарушении работы сердечно-сосудистой системы, помутнении сознания следует немедленно обратиться за врачебной помощью.

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