16.08.17 13:213320
Чем опасен арбуз: причины массовых отравлений ягодой
|30.08.17 09:58
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В результате неправильного хранения в арбузе накапливаются вредные микроорганизмы.
В результате неправильного хранения в арбузе накапливаются вредные микроорганизмы.
Отравления арбузами настолько частое явление, что многие просто боятся покупать эту вкусную ягоду. Хотя хороший, качественный арбуз, который был правильно выращен и правильно хранился, совершенно безопасен для здоровья.
Внутри – нитраты
Отравления, как правило, происходят по двум причинам:
Для стимуляции роста растения неправильно использовались азотные удобрения, что привело к повышенному содержанию нитратов в арбузе. Попав в организм человека, нитраты переходят в более ядовитые нитриты.
В результате неправильного хранения в арбузе могут накопиться болезнетворные микроорганизмы. Ведь мякоть арбуза содержит большое количество легкоусвояемого сахара, а это прекрасная питательная среда для них.
Что болит
Признаки отравления появляются через 2-6 часов после употребления арбуза в пищу. К ним относится:
тошнота, иногда рвота;
боли и спазмы в животе;
диарея;
повышенная температура;
слабость;
головокружение, головная боль.
Это основные признаки. Но при сильном отравлении арбузом состояние может отягощаться еще и признаками гипоксии – посинением губ и ногтевого ложа: нитриты нарушают перенос кислорода кровью и процессы тканевого дыхания.
Первая помощь
При отравлении арбузом надо сразу же промыть желудок, принять энтеросорбент. Следует как можно больше пить. Это не только предохранит организм от обезвоживания, но и поможет выведению токсинов. И не стоит принимать обезболивающие и противодиарейные средства, это опасно: они маскируют истинное состояние организма и препятствуют удалению токсинов из кишечника.
При сильной рвоте, непрекращающейся диарее, нарушении работы сердечно-сосудистой системы, помутнении сознания следует немедленно обратиться за врачебной помощью.