Ученые разрабатывают вакцину, которая сделает человека стойким к опиатам

30.08.17 16:00Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Инновационная вакцина, которая обеспечивает защиту от героина и синтетического опиоида фентанила, находится в разработке исследователями в США

Выводы, представленные на прошлой неделе на встрече Американского химического общества в Вашингтоне, являются новаторскими в сфере лечения наркотической зависимости.

Ученые пытаются помочь наркозависимым еще с 1970-х, однако сама идея – лечение от наркотической зависимости с помощью вакцины – является противоречивой. Все чаще наркозависимые обращаются к опиоидам и их мощным синтетическим заменителям, которые иногда могут быть в 100 раз сильнее, чем героин. Мало того, что они дешевле в производстве, но их можно производить гораздо быстрее, чем обычные наркотики.

Основной проблемой в разработке вакцин для борьбы с данными видами наркотиков является то, что опиоиды состоят из крошечных молекул, которые наша иммунная система не распознает, и поэтому с ними не борется. Чтобы запустить естественную защитную реакцию, команда ученых создала небольшие молекулы, называемые гаптенами, которые напоминают опиоидные молекулы, но с присоединенными к ним белками, называемыми эпитопами. Эпитопы выступают в роли связующего звена для антител, вырабатываемых иммунной системой.

После серии прививок иммунная система научится распознавать молекулярные структуры, похожие на опиоиды, и станет производить антитела, которые не дадут настоящим наркотиками преодолеть гематоэнцефалический барьер на протяжении восьми месяцев. Наркотик не будет оказывать желаемого эффекта.

До сих пор исследование проводилось лишь на мышах и обезьянах, и пока не известно, насколько эффективной вакцина окажется в организме человека. И, конечно, она рассчитана только на людей, которые добровольно хотят избавиться от смертельной зависимости.

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Среда, 30.08.2017

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