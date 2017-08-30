Как просыпаться раньше: советы для лентяев

30.08.17 17:02Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Всем нам сложно заставить себя открыть глаза и встать с постели, но есть семь рецептов, которые точно помогут.

Прекратите рассказывать себе, что вы не ранняя пташка. Если вы хотите быть продуктивным, пришло время изменить ваши привычки. Блогер Сара Петерсон в своей колонке для Fast Company поделилась своими рецептами.

Дело за малым.

Устанавливать будильник "на раньше" не всегда означает, что вы встанете раньше. Если вы постоянно нажимаете "откладывать" до вашего обычного времени пробуждения, тогда вашему телу, вероятно, потребуется время, чтобы приспособиться. Вместо того, чтобы сразу просыпаться в пять утра, установите будильник на одну минуту раньше каждого второго дня, пока не достигнете своей цели. Через три недели вы будете просыпаться уже на 15 минут раньше, и даже не заметите этого.

Мотивируйте себя и радуйтесь маленьким победам.

Пробуждение в пять утра, безусловно, дает вам много дополнительных часов, чтобы все успеть. Но если ваше обычное время пробуждения составляет 8:30 утра, вам будет достаточно сложно просыпаться на три часа раньше.

Для начала поставьте цель просыпаться на 15 минут раньше. Когда вы с этим справитесь, похвалите себя и побалуйте тем, что вам по душе. А потом поставьте новую цель и достигайте ее. Это как на соревновании. Так хочется быть первым!

Ранние встречи.

Еще один повод проснуться раньше – договориться об утренней встрече. Тогда на кону будет ваша репутация. А вы же не хотите опоздать и "ударить в грязь лицом"? Тогда планируйте свою неделю так, чтобы с утра-пораньше было несколько встреч. А затем просыпаться в определенное время станет для вас сущим пустяком.

Комфортные условия.

У вас гораздо больше шансов придерживаться привычки рано вставать, если вы создадите свою "среду". Например, вы, скорее всего, будете заниматься физическими упражнениями утром, если ваша спортивная одежда будет приготовлена с вечера. Оставляйте будильник там, где до него нельзя дотянуться и нужно лишь встать, чтобы его выключить. Подумайте, чем себя окружить, чтобы подъем был приятным и быстрым.

Разберитесь в неудачах.

Вы уже пробовали вставать раньше, но ничего не получалось? А вы пытались найти ответ, почему? Подумайте не только о глобальных, но и о маленьких проблемах. Лень – не причина! Если это, например, банальный холод, из-за которого не хочется выползать из-под одеяла, тогда положите рядом с кроватью халат и тапочки. Так вы сразу "вынырнете" в теплый халат и пойдете пить чай.

Отмечайте прогресс.

Все достаточно просто. Для начала можно повесить на стенке календарь и отмечать, когда вы просыпались рано. Когда в календаре будет несколько зачеркнутых недель, нарушить систему будет обидно.

Вы – "утренний человек".

Это будет звучать глупо, но самонастрой очень важен. Вам же удалось убедить себя, что вы сова. А теперь попробуйте подумать о том, что произошла ошибка, ведь на самом деле вы – жаворонок. Все получится!

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