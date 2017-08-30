Вся правда об энергетических напитках, которую нужно знать

Главная особенность современной жизни — это безумный темп, который не всегда есть возможность поддерживать. У нас часто нет времени на полноценный сон и не остается никаких сил на то, чтобы продумывать свое питание с учетом напряженного ритма жизни.

В связи с этим мы все чаще ищем способы получения быстрой энергии, которые помогут нам продержаться до конца рабочего дня или дожить до очередных выходных. Один из них — это энергетические напитки, которые обещают нас окрылить и придать сил. Но так ли это на самом деле?

Гуарана

Плоды этой лианы, растущей в амазонских лесах, содержат в 2 раза больше кофеина, чем кофейные зерна. Таким образом, если вы видите в составе энергетического напитка гуарану, то можете быть уверены, что заряд бодрости на ближайшие несколько часов вам обеспечен.

Глюкуронолактон

Сам по себе глюкуронолактон вырабатывается в теле человека и достаточно часто встречается в составе энергетических напитков. Несмотря на такое широкое его распространение, современные исследования не выявили существенного влияния этого элемента на повышение энергии.

Витамины группы В

В составе бодрящих напитков нередко можно встретить никотиновую или фолиевую кислоту, а также другие производные витаминов группы В. Они действительно участвуют в энергетическом обмене, но результат заметят только те, у кого есть недостаток витаминов этой группы.

Кофеин

Наличие кофеина во всех энергетических напитках вовсе не случайно. Он действительно стимулирует работу центральной нервной системы, помогая нам взбодриться и чувствовать себя лучше. Но имейте в виду, что от чашки крепкого эспрессо эффект будет не хуже, чем от бутылки покупного напитка.

Таурин

Таурин относится к группе органических аминокислот. Он вырабатывается в тканях человека, а также может поступать с пищей. Таурин необходим для полноценного функционирования организма, но никаких доказательств того, что он положительно влияет на нашу работоспособность, нет.

Сахар

Практически все энергетические напитки содержат большое количество сахара. Это вполне логично, ведь глюкоза является основным источником быстрой энергии. Но не стоит слишком радоваться, ведь после резкого возрастания энергии обычно наступает сонливость и упадок сил. Кроме того, любые сладкие напитки — это пустые калории, которые со временем могут привести к набору веса.

L-карнитин

L-карнитин — это аминокислота, которая синтезируется в организме. Она действительно помогает снизить утомляемость и повысить выносливость. Однако в составе популярных энергетических напитков концентрация этой аминокислоты слишком мала, чтобы вы могли заметить эффект. Если вашему организму требуются дополнительные силы, лучше купить жидкий L-карнитин в магазине спортивного питания.