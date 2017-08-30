Осенние витамины: какие нужны в первую очередь и в каких продуктах они содержатся

30.08.17 20:30Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Витамины помогают оставаться здоровыми и радостными даже осенью.

Для того, чтобы встретить осень бодрыми и веселыми, нам больше всего необходимы витамины для для кожи, ногтей, волос и самочувствия в целом. За это отвечают витамины всех групп, но особенно В6, В12, С и D. Они дают бодрость, энергию, иммунитет и настроение.

Витамин В6

Этот витамин укрепляет кожу и волосы, поддерживает гормональный баланс, укрепляет иммунитет, питает кожу и волосы, а так же напрямую отвечает за нервную систему и ее нормальное функционирование. Этот витамин поможет не впасть в осеннюю хандру и пережить межсезонье без упадка сил.

Где содержится: сельдерей, брюссельская капуста, дыня, бананы, фундук, арахис, бобовые, чеснок, тунец, курицв, яичный желток.

Витамин В12

Отвечает за сердечно-сосудистую систему. Избавляет от вялости, скачков давления, сухости кожи и ее преждевременного старения. Способствует выработке витамина А, который отвечает за обмен веществ и здоровые органы. Укрепляет имунную систему.

Где содержится: дрожжи, соя, почки, печень, креветки, сыр, молоко, творог, кефир, яйца.

Витамин С

Витамин, который противодействует большинству болезней. Укреплет иммунитет и борется уже с существующими болезнями. Нормализует гормональный баланс и напрямую отвечает за эмоциональное состояние.

Где содержится: брокколи, кабачки, земляника, рябина, шиповник, черника, апельсины, лимоны, яблоки, козье молоко.

Витамин D

Как известно, осенью наступает хандра, которой летом не было и в помине. Все дело в отсутствии солнца, которое напрямую влияет на выработку витамина D в организме. Именно он отвечает за хорошее настроение и противостоит депрессиям, которые так часто случаются именно в межсезонье.

Где содержится: грибы, печень, жирная рыба. Но активнее всего этот витамин вырабатывается при воздействии солнца. Так что добавь к осенней рутине поход в солярий хотя бы раз в неделю.

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