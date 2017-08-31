Ученые выяснили, какое питание избавит от депрессии

31.08.17 15:45Сколько просмотров этой статьи73Сколько комментариев этой статьи0

Даже простой прием пребиотиков (цикорий, топинамбур, одуванчик, чеснок, лук, спаржа, банан) может улучшить психическое состояние, избавить от депрессии, вылечить бессонницу и амнезию

Связь между существованием бактерий пищеварительного тракта и состоянием нервной системы была обнаружена совсем недавно.

Эту связь подтвердило испытание на мышах, помещенных в безмикробную среду. Недостаток лактобактерий вызвал значительные изменения в работе мозга животных, особенно из-за нарушений в синтезе микро-РНК.

Микро-РНК – некодирующие молекулы рибонуклеиновой кислоты, которые участвуют в переносе (транскрипции) генетической информации. От них зависит восстановление, выживание, иммунные процессы в клетках, в том числе клеток мозга, а также контроль за производством белка.

«Микро-РНК очень важны для работы центральной нервной системы, особенно миндалевидного тела и префронтальной коры мозга, играющих важную роль в принятии решений, эмоциональных реакциях, регуляции сна и запоминании – именно эти функции страдают в первую очередь при неврозах и депрессии», – сказал автор исследования Джерард Кларк.

Многие психические расстройства очень сложно вылечить с помощью таблеток из-за гемато-энцефалического барьера, который защищает нервную ткань мозга от токсинов и микроорганизмов, однако не пропускает также некоторые лекарственные препараты.

Как именно бактерии пищеварительного тракта влияют на микро-РНК, ученые пока не объясняют, однако открытие, что с помощью сбалансированного питания можно лечить психические расстройства само по себе революционно.

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