7 домашних средств от одышки

Одышка, или диспноэ — это нарушение частоты и глубины дыхания, сопровождающееся ощущением нехватки воздуха. Причин развития диспноэ может быть множество, начиная от чрезмерной физической нагрузки или эмоционального напряжения и заканчивая тяжелыми заболеваниями. Предлагаем вашему вниманию 7 способов, как справиться с одышкой в домашних условиях.

Глубокое дыхание

Глубокое дыхание может помочь справиться с одышкой. Для этого необходимо:

лечь, положив руки на живот; глубоко дышать через нос; на каждом вдохе стараться задержать дыхание на пару секунд; медленно выдыхать через рот, повторять эту процедуру в течение 5–10 мин.

Дыхание со сжатыми губами

Еще одно дыхательное упражнение, которое может помочь избавиться от одышки, — дыхание через сжатые губы. Для этого необходимо:

сидеть вертикально в кресле с расслабленными плечами; сжать губы, оставив между ними небольшое пространство; вдохнуть через нос и задержать дыхание на несколько секунд; аккуратно выдохнуть через сжатые губы на четыре счета; продолжать такие действия в течение 10 мин.

Поиск удобного положения

Поиск удобного положения как горизонтального, так и вертикального, может помочь кому-то расслабиться и отдышаться. Следующие положения могут снизить давление на дыхательные пути человека и справиться с одышкой:

наклониться вперед, сидя в кресле, и опустить голову на какую-то поверхность (например стол); прислониться к стене для поддержки спины; стоять с упором рук на стол для устранения нагрузки с ног; лежать, поддерживая подушками голову и колени.

Портативный вентилятор Исследование показало, что использование переносного вентилятора для движения воздуха может уменьшить выраженность одышки.

Паровые ингаляции Паровые ингаляции могут помочь очистить носовые ходы человека, что поспособствует улучшению дыхания и уменьшению одышки. Можно также добавить к ингаляциям эфирные масла мяты, мелиссы или эвкалипта.

Черный кофе

Употребление черного кофе может помочь в лечении одышки, поскольку кофеин в нем может уменьшить выраженность усталости в мышцах, в том числе диафрагмы. Некоторые исследования показали, что кофеин может способствовать улучшению состояния при бронхиальной астме. Однако важно помнить, что употребление слишком большого количества кофе может повысить частоту сердечных сокращений.

Свежий имбирь Употребление свежего имбиря или чая с ним может помочь уменьшить одышку, вызванную респираторной инфекцией.