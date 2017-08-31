Названа еда, делающая запах мужчины более сексуальным

31.08.17 18:31Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Небольшое исследование дало четкие результаты.

Наше питание влияет не только на размер нашей талии: то, что мы едим, также определяет, насколько приятно мы пахнем. Недавнее исследование определило, какой продукт следует больше употреблять мужчинам, чтобы их запах казался женщинам сексуальнее, сообщает "Новое время".

Ученые из Университета Макквари (Австралия) выяснили , что женщины предпочитают запах тела мужчин, которые ели много фруктов и овощей, тогда как мужчины, которые потребляли много углеводной пищи (хлеб, макароны), имели менее привлекательный запах.

"Мы давно знаем, что запах является важной составляющей привлекательности, особенно для женщин", – говорит автор исследования Ян Стивен.

"С точки зрения эволюции, говорят ученые, наш пот может помочь сигнализировать о состоянии здоровья и сыграть определенную роль в содействии привлечению партнера", – добавил ученый.

Стивен и его коллеги набрали группу здоровых молодых мужчин, отправили их тренироваться в футболках, а затем группе женщин предстояло оценить футболки по запаху.

Также ученые оценили кожу мужчин с помощью прибора, называемого спектрофотометром. Когда люди едят много ярких овощей, их кожа приобретает оттенок каротиноидов – пигментов растений, которые отвечают за ярко-красные, желтые и оранжевые продукты.

"Каротиноиды откладываются в нашей коже, – объясняет Стивен. – Спектрофотометр светит на кожу и измеряет цвет, который отражается. Результат показывает, сколько фруктов и овощей мы едим".

Это небольшое исследование дало четкие результаты. "Женщины преимущественно утверждали, что мужчины, которые ели больше овощей, пахнут лучше", – сказал он.

Мужчины, которые ели много мяса, не вырабатывали пот, который был бы более или менее привлекательным для женщин. Но мясо, как правило, делало мужской запах более интенсивным.

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