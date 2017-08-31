Пять главных причин, почему лучше спать без одежды

31.08.17 18:55Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Такой сон повышает уровень гормона сна – мелатонина.

Здоровый сон – залог полноценной жизни. Но как часто мы пренебрегаем необходимостью обеспечить своему организму полноценный отдых. И вместо того, чтобы разобраться в причинах беспокойного сна, мы предпочитаем просто пить лекарства. А ведь причины могут быть самыми разными: жесткость матраса, высота подушки, пижама, а точнее, само ее наличие. Достаточно будет просто отказаться от одежды, пишет headinsider.net.

Итак, пять причин спать без одежды:

Регулируется температура тела

Есть несколько основных причин, почему всем нам стоит по возможности отказаться от одежды, когда приходит время ложиться спать. Одна из них – это баланс температуры тела: когда мы спим голышом, температура регулируется более естественно. Излишнее повышение температуры тела – одна из причин беспокойного сна.

Вырабатывается гормон сна

Как ни трудно в это поверить, ученые доказали, что сон без одежды повышает уровень гормона сна – мелатонина. Здоровый баланс этого гормона в организме – залог крепкого сна и хорошего настроения по утрам. К слову, на выработку мелатонина также влияет освещение и температура воздуха в комнате: в идеале нужно спать в полной темноте и при температуре не выше 21градусов.

Укрепляет отношения

Сон без одежды положительно сказывается и на отношениях между партнерами – делает их более раскованными, естественными. Когда любимый человек спит рядом обнаженным, в организме повышается уровень окситоцина, который иногда также называют гормоном секса. Он также положительно влияет на качество сна – дарит нам чувство расслабленности.

Баланс гормона стресса

Кортизол – также известный как гормон стресса – влияет на многие процессы, происходящие в нашем организме. Если вам слишком тепло под одеялом — уровень кортизола возрастает. Вы можете даже не заметить этого. Однако на следующий день вы будете испытывать необычно сильный голод, нервничать и ощущать себя не в своей тарелке. Однако, если спать без одежды, то шанс, что температура тела и уровень гормона стресса останутся в норме, значительно возрастет.

Жизнь в тонусе

Отсутствие одежды во время сна положительно скажется и на кровообращении – ничто нигде не жмет и не перекручивается. Это поможет сделать сон более здоровым и в целом улучшит ваше самочувствие.

Сон – очень важный и очень сложный процесс, и если вам бывает трудно уснуть, не спешите глотать таблетки. Попробуйте поменять матрас, отрегулировать освещение и, конечно, отложить в сторону пижаму и ночную рубашку.

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