7 причин выгорания на работе

Все чаще эмоциональное выгорание приводит людей если не в кабинет врача, то на прием к психологу.

В 1974 году американский психолог Герберт Фрейденберг впервые употребил термин burnout(выгорание), опираясь на метафору своего клиента: тот рассказывал, что чувствует себя так, будто у него перегорели провода. Причиной внутреннего раздрая было признано хроническое воздействие стрессоров на психику. Позже Кристина Маслач, профессор психологии Калифорнийского университета, расширила и углубила понимание причин синдрома эмоционального выгорания (СЭВ).

Прошли годы, написаны тома и разработаны сотни методик предотвращения СЭВ, но синдром «Все! Больше не могу!» сегодня встречается повсеместно и нередко приводит людей в кабинет психолога, а еще чаще – врача.

Когда мы выгораем?

Главными причинами СЭВ были названы совершенно очевидные вещи:

Повышенные нагрузки. Многие читатели этой статьи удивятся, но если работать по 20 часов в сутки, даже любимая работа постепенно становится не такой уж любимой, а со временем – ненавистной. Просто потому что все время хочется спать, спать, спать, прилечь и долго смотреть на шелестящую за окном листву…

Невозможность влияния на принятие решений. Да, ощущение себя бессловесным винтиком изматывает и вгоняет в стресс еще больше, чем кофейно-бессонные, одержимо-бесконечные трудовые будни. По этому поводу существует множество исследований с единственным назидательным выводом руководящему звену: если люди могут влиять на происходящее в проекте, в компании, в отделе, они чувствуют себя гораздо лучше, а их энтузиазм и рабочий драйв находятся в состоянии подъема. Если же все их решения, предложения и гениальные идеи отвергаются или просто никому не нужны, они грустнеют и скисают, даже если не особо перетруждаются.

Конфликт между личностью и должностными обязанностями. Об этом мы поговорим ниже, но сразу скажу спойлер: либо вы решаете этот конфликт, либо становитесь заядлыми циниками. А цинизм, как известно, один из главных симптомов СЭВ. Третьего, увы, не дано.

И еще один важный пункт в списке – нелюбимая работа. Всем известна грустная истина: если ваше призвание украшать шоколадками тортики, а вы занимаетесь юриспруденцией, потому что родители засунули вас в престижный вуз, выгорите. Рано или поздно.

Во вторую очередь СЭВ провоцируют личностные особенности:

Эмоциональная неустойчивость. Ну что сказать, философски смотрящим на жизнь дзен-буддистам, время от времени уходящим в медитацию, выгореть в любой ситуации гораздо сложнее, чем нервным, постоянно вздрагивающим дамочкам. А если серьезно, каждый из нас может выдержать свой уровень стресса и нагрузок, и восприимчивые люди с подвижной нервной системой нуждаются в большем отдыхе, переключениях и релаксации.

Привычка подавлять отрицательные эмоции. Очень-очень вредная привычка! Уверена, что сейчас каждый первый знает, что сильные эмоции нужно выплескивать, выражать, проживать в любом виде, который не вредит вам и окружающим.

Например, психологи всех направлений настаивают, что существует ряд ситуаций, когда просто-таки необходимо плакать! Кроме того что слезы содержат болеутоляющие вещества, они еще способствуют релаксации и снятию вредных зажимов, которые образуются у нас в лице и теле в результате напряжения от сдерживания эмоций.

Мужчинам, которым со слезным самовыражением сложнее, можно выплескивать свои эмоции в спортзале или расслабляться с помощью бани и массажей.

Пешие прогулки, хобби, пение, танцы, фитнес, наконец, психотерапия, медитация и йога – далеко не полный список здоровых способов справляться со своими эмоциями.

Негибкая личностная структура. Еще в далекие 90-е неспособность быстро адаптироваться к переменам считалась важнейшим стрессогеном. Что говорить о сегодняшнем дне, когда изменения происходят каждый час. Пластичность, креативность, открытость новому, психологическая гибкость – наиболее востребованные качества нашего времени.

При достаточном накоплении перечисленных факторов СЭВ неотвратим.

Конфликт между человеком и его должностными обязанностями: кто-кого?

Симптомы выгорания нарастают, если вовремя не обратить на них внимания и пустить ситуацию на самотек. Неудовлетворенность и усталость превращаются в невозможность сосредоточиться и хроническое плохое настроение. Те, в свою очередь, перерастают в безразличие к делу, махровый цинизм, приводят к снижению иммунитета и психосоматическим заболеваниям.

Поначалу считалось, что выгоранию и сопутствующему ему цинизму подвержены только люди, работающие в системе «человек-человек», обслуживающие нужды других: врачи, соцработники, юристы. Далее круг профессий из группы риска расширился, в него легко интегрировались маркетологи, пиарщики, менеджеры по продажам, журналисты и телевизионщики всех мастей.

И если с врачами все понятно: здоровый цинизм для них – защитный механизм, помогающий выносить тяжелые ситуации на работе, то с представителями остальных профессий все немного сложнее. Они могут становиться все более и более отстраненными и циничными, потому что в своей профессиональной деятельности… постоянно привирают. Юристы – о кристальной честности своего клиента, продавцы — о жизненной необходимости продукта, пиарщики – о таланте подопечной звезды, а работники ТВ – обо всем этом и многом другом.

По моим наблюдениям, конфликт между личным мнением человека и его должностными обязанностями – как раз то узкое место, где у представителей вышеперечисленных профессий происходит проверка на прочность личной системы ценностей. Здесь нужно быть особенно бдительным и осознанным. Здесь легко спекулировать или выглядеть примитивно. Именно в этом месте исчезают профессионалы.

Цинизм, конечно, нужен в нашей непростой жизни, но, как говорят специалисты, «в гомеопатических дозах». Потому что любому человеку крайне важно знать, что он делает что-то хорошее, ценное и нужное людям. Это простая истина о том, как стать счастливым в своем деле. Это топливо, которое дает человеку ощущение целостности, вдохновение, силу, желание развиваться.

Благодаря осознанию своей важности и полезности человек не выгорает, как бы тяжелы ни были его трудовые будни. Если же этого нет, если специалист «втюхивает», «разводит», «вешает лапшу» и «промывает мозги», в долгосрочной перспективе он разрушается сам. И никакой цинизм не поможет, а, наоборот, со временем начнет «тянуть на дно».

Как понять, что пора спасаться? Специалисты акцентируют на махровых проявлениях цинизма и отрешенности, которые по месту работы оборачиваются пониженной исполнительностью и эффективностью, а позже невыходами на работу или стремлением все чаще оказаться «на встрече». Если на этой стадии ничего не предпринять, проблема может перейти в сферу психосоматики и срикошетить реальными проблемами с физическим здоровьем.

Умные решают проблему радикально — меняя профессию, слабые — выгорают и разрушаются, мудрые – ищут смысл. И он, как ни странно, в любви.

Универсальный совет быстрого самоспасения в любой ситуации – полюбить себя здесь и сейчас. Остановиться, вдохнуть-выдохнуть и мигом позаботиться о себе: съесть конфету, выйти на прогулку, позвонить приятному человеку – сделать что-то хорошее, ценное и нужное для себя. Чтобы потом смочь сделать это для других.

Отпуск, спорт, смена образа жизни в некоторых случаях помогают и никто их полезности не отменял. Но если в вашей деятельности утерян смысл, никакое количество отжиманий не проблему не решит.

Поэтому курсом, как волшебные таблетки, принимать любовь в собственную жизнь и привносить ценности в работу — плакать над историями своих героинь; находить прекрасное в том, что продвигаешь; верить тому, кого защищаешь в суде. В этом и есть главный секрет «вечного горения».