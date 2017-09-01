К чему может привести сон с открытым ртом и как этого избежать

Многие люди во время сна открывают рот, не догадываясь о причинах такого явления и не зная о последствиях.

Люди знают за собой привычку спать с открытым ртом и даже пускать слюни во время этого, информирует healthystyle.info. Для многих такое поведение становится предметом закомплексованности и поводом для переживаний. Так чем же опасна привычка спать с открытым ртом…

Группа экспертов из Новой Зеландии обнаружили, что сон с открытым ртом может негативно сказаться на здоровье зубов, как и употребление газированных напитков перед сном. Объясняется такой эффект тем, что при дыхании человека через рот, воздух высушивает полость рта и при этом снижается защитный эффект слюны, которая естественным образом убивает бактерии, производя кислоту. Когда в течение ночи повышается уровень этой кислоты, это может закончиться зубной эрозией и распадом зубов из-за кариеса.

Эти результаты исследований объясняют наблюдения стоматологов, которые давно обращали внимание на такой факт: люди, которые спят с открытым, ртом, имеют более высокие показатели кариеса. Как оказалось, степень повреждения зубов гораздо выше у тех, кто спит на спине. Это объясняется тем, что задняя часть рта имеет тенденцию быстрее становиться сухой, чем передняя. При этом установлено, что пациенты, страдающие астмой и обструктивным апноэ сна, чаще других дышат через рот в ночное время.

Кроме того, люди с такой проблемой еще и комплексуют по этому поводу, переживая, что станут поводом для насмешек спутников жизни, которые наблюдают эту картину. Многие деликатно умалчивают о своих страхах и переживаниях, относя это к интимной сфере своих отношений. Для кого-то факт того, что он спит с открытым ртом, становится барьером для строительства отношений с представителями противоположного пола.

Чтобы приучить себя закрывать рот во время сна, стоит попробовать использовать назальные спреи или другие продукты, чтобы снять заложенность носа — это может быть и одной из причин, заставляющих нас спать с открытым ртом. Но делать это следует с определенной осторожностью и не используется в течение длительного времени, так как они могут быть вредными или вызвать привыкание.

Но все же первое, что стоит сделать – посетить врача, который продиагностирует вам и даст дельный совет. Возможно, отправит к аллергологу или ухогорлоносу. Медики выяснят причину такого явления и дадут советы, как справиться с существующей проблемой.